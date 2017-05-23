RESEÑA BMW 540i | Studiocar

El apodo 540i muy querido (ido en el coche de sexta generación) devuelve el año 2017, pero ya no es un V-8. En cambio, bajo el capó se encuentra un motor turbo de 3.0 litros I-6 que entrega 335 hp (hasta 35 hp sobre el 535i saliente) y 332 lb-pie de torsión (un aumento de 32 lb-ft) de tan bajo como 1.380 rpm. BMW dice que el coche es todo un segundo más rápido a 60 mph que el 535i.Con el paquete M Sport y sus neumáticos run-flat mixto de rendimiento, el 540i puede hacer el sprint en sólo 4,9 segundos (4,7 segundos con xDrive) a una velocidad máxima de 155 mph (sin el paquete M Sport, Vmax se limita a 130 mph).

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