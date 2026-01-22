Los artistas mexicanos que podrían ser invitados por Bad Bunny en el Show de Medio tiempo del Super Bowl 2026

Los días pasan y nuestra emoción por ver a Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super LX crece cada vez más y más, pues siendo el artista más escuchado de los últimos años, no podemos esperar para ver el que seguramente será uno de los mejores espectáculos musicales.

Desde que se confirmó que Benito Ocasio Martínez sería quien se encargaría del Show de Medio Tiempo más visto de todo el mundo han surgido una gran cantidad de teorías sobre lo que se podría ver y es que Bad Bunny fue claro al declarar que pondría a Estados Unidos a hablar español y su último promocional fue una prueba de ello, por lo que se esperan grandes sorpresas, donde incluso artistas mexicanos podrían figurar.

¿Qué artistas mexicanos podrían salir con Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl?

Si alguien tiene el poder de unir a todo un continente es Benito, quien a lo largo de su carrera ha fijado su postura sobre los derechos humanos, siendo este el gran motivo por el que no dará ningún concierto en Estados Unidos como parte de su gira actual "Debí Tirar Más Fotos World Tour", por lo que se ha especulado que el boricua podría contar con invitados mexicanos como parte del espectáculo donde suenan:



Natanael Cano: Hay fuertes rumores de que “El Nata” podría unirse a Benito para interpretar uno de los corridos que ayudaron a posicionar el género hace ya más de 5 años con el remix de "Soy el Diablo", siendo este un género muy escuchado en Estados Unidos también.

Julieta Venegas: Otra de las artistas mexicanas predilectas de Bad Bunny es Julieta, con quien ya interpretó "Lo Siento BB:/" en el Estadio GNP e incluso podría repetir en el Super Bowl o incluso ser parte de su ensamble de músicos.



Maná: Ver a Fer y compañía sería una gran sorpresa para todo el mundo, pues Maná tiene una gran popularidad en el país donde se llevará a cabo el Super Bowl y el unificar géneros como el urbano y el rock, sería algo nunca antes visto en un show de este tipo.



Los Tigres del Norte: Otro gran golpe que podría ser tanto sorpresivo de manera cultural y generacional sería con una de las bandas de corridos y regional más longevas y respetadas de todos los tiempos, quienes además están cargados de un mensaje social.



Grupo Frontera: Si bien, los miembros de esta agrupación de regional mexicano son estadounidenses, su cercanía al público latino los ha hecho posicionarse como una de las favoritas del público, con quienes podría interpretar el éxito "Un x100to".

¿Dónde ver el Show de Medio tiempo del Super Bowl de 2026?

No olvides que la mejor transmisión del Super Bowl y el Show de Medio Tiempo es a través de Azteca 7, donde podrás seguir cada cosa de lo que pasa en este imperdible evento deportivo a través del Canal 7, nuestro sitio web oficial y la app TvAztecaEnVivo.

La cita es este domingo 08 de febrero en punto de las 5:00 de la tarde, donde con todo el flow llevaremos lo mejor del Super Bowl.