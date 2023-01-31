Super Bowl LVII: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de la NFL?

El Super Bowl LVII está a la vuelta de la esquina y este año tendrá como protagonistas principales a las Águilas de Filadelfia de Jalen Hurts y los Jefes de Kansas City, liderados por Patrick Mahomes.

Esta edición del Super Bowl promete ser de alarido ya que se enfrentarán dos de los equipos que lo largo de la campaña regular fueron dominantes, algo que no siempre sucede. Del lado de la Conferencia Nacional, las Águilas de Filadelfia, mientras que en la Americana los Jefes de Kansas City.

En únicamente 13 de las 56 ediciones previas de Supertazón fueron protagonizadas por escuadras que fueron dominantes a lo largo de la temporada regular, siendo la más reciente hace cinco años, cuando las Águilas de Filadelfia se impusieron a los Patriotas de Nueva Inglaterra, con Nick Foles como su mariscal de campo.

¿Dónde se jugará el Super Bowl LVII? La National Football League (NFL) decidió llevar el SuperBowl a Arizona y tendrá lugar en el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, recinto que funge como casa de los Cardenales de Arizona.

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Para este duelo Jalen Hurts, quien vive su tercera temporada en la NFL, pero primera liderando el ataque de las Águilas, buscará hacerle la maldad a Patrick Mahomes y compañía, quienes van por su segundo anillo, pues hace tres años vencieron a los 49ers de San Francisco y hace dos, sucumbieron ante los Bucaneros de Tampa Bay, de Tom Brady.

¿Quién estará en el medio tiempo del SuperBowl LVII?

El show del medio tiempo estará a cargo de Rihanna, así lo dio a conocer la propia NFL el pasado 25 de septiembre, casi cuatro meses antes de que se definieran los dos invitados al Super Bowl LVII.

¿Cuándo y dónde ver el Super Bowl LVII?

El Super Bowl se llevará a cabo el próximo domingo 12 de febrero en punto de las 17 horas y podrás seguirlo a través de nuestra señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes. ¡No te lo pierdas!