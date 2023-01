Estas son las razones por las que Rihanna merecía estar en el Super Bowl.

Para todos es difícil de creer que después de que se ausentará de los escenarios la estrella del pop Rihanna, ha anunciado que está de regresó, se presentará en el medio tiempo del Super Bowl uno de los eventos deportivos más importantes del año a nivel internacional y sin duda siempre logra captar la atención de miles de espectadores. Dicho evento se llevará a cabo el domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

¡Listos los playoffs de la NFL! Reacciones de la Semana 18 en El Ritual Podcast

El 25 de septiembre del 2022 la NFL anunció a través de un comunicado de prensa que la cantante de Barbados ocuparía el centro del escenario del Super Bowl LVII para así brindarle a todos los espectadores una gran actuación. Incluso Rihanna publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto de su mano sujetando un balón de fútbol americano.

Esta noticia a todos nos emocionó mucho y aún más a sus fans porque desde el 2016 Rihanna se tomó un descanso para poder enfocarse en otros proyectos personales y ahora estamos a solo unas semanas de volverla a ver en un escenario y tal vez este sea su regreso a la industria musical.

¿Qué hizo Rihanna en su descanso?

Fue en 2016 cuando la intérprete de Work dió a conocer por una publicación en su Instagram que se retiraría de la música de manera temporal, dicha noticia no alegró mucho a sus fans. Durante ese tiempo Rihanna se enfocó en ser una mujer empresarial en el sector de los cosméticos y la moda, fundó su propia marca de maquillaje Fenty Beauty y su colección de lencería Savage Fenty y publicó un libro con más de 1.000 fotografías sobre su vida.

¿Quién es Rihanna?

Robyn Rihanna Fenty, mejor conocida como Rihanna es una cantante, actriz, diseñadora y empresaria originaria de Barbados, una isla ubicada en el este caribeño. Su música ha abarcado una amplia gama de géneros incluyendo el dancehall, reggae y soca, así también como pop, R&B, dubstep, hip hop y música electrónica.

También es conocida por su participación en causas humanitarias, proyectos empresariales y la industria de la moda. Fue nombrada embajadora de educación, turismo e inversión por el Gobierno de Barbados.

¿Actividad OVNI en el Super Bowl LVII? ¡Aquí te cuento!

Conoce los grandes éxitos de Rihanna

Siguiendo con la trayectoria de Rihanna, te dejamos 10 canciones que han marcado el éxito a lo largo de su carrera, no te olvides de agregarlas a tu playlist.

Pon de Replay álbum Music of the Sun (2005)

Umbrella álbum Good Girl Gone Bad (2007)

Don´t Stop The Music álbum Good Girl Gone Bad (2007)

Hard álbum Rated R (2009)

Whats My Name álbum Loud (2010)

Only Girl (In The World) álbum Loud (2010)

We Found Love álbum Talk That Talk (2011)

Stay álbum Unapologetic (2012)

Diamonds álbum Unapologetic (2012)

Love On The Brain álbum Anti (2016)

Así que recuerda, no te puedes perder el 12 de febrero el grandioso show que dará Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl solo por Azteca 7, el canal correcto.