Los artistas que dijeron “NO” al show de medio tiempo del Super Bowl

Estar en el Halftime Show del Super Bowl significa tener millones de ojos encima, lo que se traduce en nuevos seguidores y más ventas, además de un lugar en la historia del pop. Pero aunque suene a “oferta imposible de rechazar”, la realidad es que varios artistas han dicho que no al escenario más grande del mundo, ya sea por polémicas, decisiones personales, presión mediática o porque simplemente creían que no les convenía.

Los artistas que rechazaron participar en el show de medio tiempo del Super Bowl

Si aún no crees que haya alguien capaz de rechazar una oferta como esta, aquí te dejamos la lista de los casos más famosos de artistas que rechazaron cantar en el medio tiempo del Super Bowl.

Taylor Swift

Aunque su nombre se ha rumoreado muchas veces, Taylor nunca ha encabezado el Halftime Show. La razón por la que rechazó por años el show fue porque estuvo ligado a marcas que no encajaban con sus alianzas. Actualmente, se dice que no le interesa, pues el futbol americano es algo de su prometido, por lo que no quiere brillar en dicho evento.

Rihanna

Antes de coronarse como la reina del medio tiempo en 2023, Rihanna había dicho que no en años anteriores. Esto porque el Super Bowl exige un nivel de producción enorme, y si no tienes control creativo o el momento perfecto, el riesgo de “quedar mal” es gigante.

Adele

Adele lo dijo directamente y sin rodeos: no le interesaba hacerlo porque el show es más espectáculo que voz, y ella no es de coreografías ni de andar volando por el estadio.

Drake

Drake también ha sido vinculado a ofertas del Super Bowl, pero el rapero siempre ha jugado en su propio terreno. Drake no es el tipo de estrella que disfruta que le digan cómo, cuándo y con qué canciones.

Cardi B

Cardi B rechazó participar en el show en el contexto de la polémica por Colin Kaepernick, como apoyo a la protesta contra la NFL. Después de esto, el Halftime se ha intentado reinventar con más diversidad y cultura pop.

Miley Cyrus

Se dice que Miley Cyrus ha tenido la oportunidad, pero es algo que no va con ella. Aunque ella sería perfecta para un show explosivo, su carrera ha tenido etapas donde ella misma ha preferido bajarle al ritmo mediático y estar alejada de la presión excesiva que un evento como este puede atraer.

