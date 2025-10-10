¿En riesgo su participación en el Super Bowl? Donald Trump ARREMETIÓ contra Bad Bunny

Hace unos días se dio el anuncio que muchos fans de la música y el deporte alrededor del mundo esperaban: Bad Bunny será el encargado de ofrecer el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 que se llevará a cabo en Santa Clara, California, en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, sin embargo, la noticia no fue recibida de gran forma por todos, destacando Donald Trump, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos.

Tras ser entrevistado en un canal conservador, Trump mostró su descontento por la elección del cantante puertorriqueño en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, pues el boricua en varias ocasiones ha expresado su descontento con las políticas migratorias impuestas por el mandatario, además, abiertamente se ha declarado en contra de la ICE ( Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

“La NFL acaba de elegir al conejo Bad Bunny, o como se llame, un sujeto que odia a ICE, a quien usted no le cae bien y que acusa de racismo a todo lo que no le gusta”, dijo el presentador de noticias del canal Newsmax Greg Kelly, sitio en donde han declarado no saber quién es el autor de canciones como “La Neverita”.

“Nunca he oído hablar de él, no sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, dijo Donald Trump.

¿Corre riesgo el show de Bad Buny en el Super Bowl 2026?

A pesar de la preocupación que estas declaraciones puedan generar en los fanáticos de Bad Bunny, se trata solo de una opinión de Donald Trump, quien además en ningún momento dio a entender que intenvendrá para evitar la participación del autor de “NUEVAYoL” en el magno evento de la NFL, el cual se espera que sea uno de los más vistos de la historia por la influencia que tiene Benito Antonio Martínez Ocasio en toda Latinoamérica.