¿Cuánto tiempo se tarda en montar y desmontar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl cautiva año con año con producciones grandes e increíbles a los espectadores de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Pero con los artistas volando en medio del estadio, cientos de luces y bailarines, es imposible no pensar en toda la logística que deben seguir para lograr llenar y vaciar el campo para pasar del show a continuar con el partido. Ese proceso necesita ser tan rápido y ajustado que la precisión es parte de lo que hace único este show.

¿Cuánto tiempo tienen para montar el escenario?

En el preciso segundo en el que finaliza la primera mitad del juego, los organizadores comienzan inmediatamente con el montaje del escenario. De acuerdo con expertos en producción del espectáculo, solo cuentan con alrededor de siete u ocho minutos para llevar todos los elementos al campo, ensamblarlos, instalar sonido, luces y otros equipos antes de que la actuación comience.

Ocho minutos es prácticamente nada, tomando en cuenta que hay eventos a los que les toma toda una semana montar y asegurarse de la seguridad y funcionamiento de todos los elementos para el show. Es por eso que esta preparación requiere una coordinación milimétrica entre cientos de trabajadores y equipos, además de un diseño modular que permite que todo se arme y desarme en tiempo récord y sobre todo, sin dañar el césped del estadio.

¿Cuánto dura el show de medio tiempo del Super Bowl?

Una vez listo el escenario, el espectáculo en sí suele durar entre 12 y 15 minutos, durante los cuales el artista principal y sus invitados ofrecen una actuación diseñada para la audiencia presente en el estadio y para los fans a global que siguen el evento en vivo.

¿Cuánto tiene que tardar el desmontaje del show de medio tiempo?

Si pensabas que solo debían ser rápidos al montar, te equivocas, pues después de la actuación, el desmontaje también debe ser rápido y preciso. Generalmente, les toma entre 6 y 8 minutos retirar el escenario y devolver el campo a su estado original antes de que empiece la segunda mitad del partido.