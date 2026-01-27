Super Bowl 2026: Ellos son los jugadores más guapos que veras en el partido de Patriots vs. Seahawks según la IA

El Super Bowl 2026 es uno de los eventos deportivos más esperados del año y, si lo vas a ver pero no lo entiendes mucho, no te preocupes, habrá buenas distracciones en el partido. Un evento como este permite conocer atletas de increíble actitud, carisma y mucho atractivo físico. Es por eso que traemos para ti a los jugadores más atractivos, para que no solo disfrutes del espectáculo en el emparrillado entre Patriots y Seahawks.

También te puede interesar: ¿Cuánto cuesta ir al Super Bowl 2026 desde CDMX? Esto es lo que gastarías

Los jugadores más guapos del Super Bowl 2026

Te dejamos a continuación los jugadores más guapos según la IA del Patriots vs. Seahawks:

1. Drake Maye (Seahawks)

Este jugador es reconocido y respetado dentro del campo gracias a la enorme habilidad con el balón. Pero Maye tiene otras cualidades que no han pasado desapercibidas entre los fans, como su porte, mirada intensa y presencia física, lo que lo ha convertido en uno de los jugadores más comentados fuera del campo. Fans en redes ya lo han apodado el “QB con estilo” gracias a su mezcla de juventud y seguridad.

|Crédito: Dustin Bradford/Icon Sportswire via Getty Images

2. Christian Gonzalez (Patriots)

Gonzalez es otro nombre que aparece constantemente en listas de belleza deportiva masculina. En el deporte se le reconoce su gran desempeño defensivo, pero fuera es un hombre que cautiva por su altura atlética, mandíbula definida y mirada firme. Sus fanáticos señalan que lo que lo hace más atractivo es su imponente presencia y su gran actitud.

|Crédito: Winslow Townson/Getty Images

3. Kenneth Walker III (Seahawks)

Walker es uno de los jugadores más explosivos con el balón, pero a nosotros lo que más nos interesa es su sonrisa, su energía y carisma. Los fans lo han convertido en su favorito, pues posee una personalidad arrolladora dentro y fuera del partido. Su popularidad en redes refleja que muchos lo consideran uno de los jugadores con más encanto del Super Bowl.

|Crédito: Brooke Sutton/Getty Images

4. Stefon Diggs (Patriots)

Stefon Diggs se unió a los Patriotas en 2025 y ha logrado grandes cosas con el equipo. Este jugador es varonil, carismático y muy atractivo. Los fanáticos resaltan su sonrisa y su increíble determinación a la hora de jugar. Él es considerado uno de los jugadores más guapos y queridos del futbol americano. Como dato extra, es novio de la rapera Cardi B.

|Crédito: Kevin Sabitus/Getty Images

¿Qué tomó en cuenta la IA para esta lista?

Recordemos que la IA se basa en números, por lo que en esta ocasión tomó en cuenta las apariciones que tienen en los medios, cuánto atraen sus contenidos en redes sociales. Las reacciones y comentarios de los fans, así como lo relevantes que son dentro del mundo de la moda.