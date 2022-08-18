Supertitlán: ¿A qué hora y dónde ver el final de temporada?

La gran caída de la tienda... ¿llegó? Descúbrelo en el final de temporada de Supertitlán este jueves 18 de agosto en punto de las 8:30 de la noche por nuestra señal de Azteca 7.

La tienda con las mejores ofertas cierra sus puertas. El mejor supermercado de México se despide, pero puedes disfrutar esta noche su final de temporada. Los retos y aventuras de un grupo de empleados en una tienda en Tacubaya, Ciudad de México, dicen adiós este día.

Puedes seguir la transmisión en televisión por Azteca 7 y a través del sitio de www.azteca7.com. Por fin podrás saber, en el final de la primera temporada, qué pasa con la pareja conformada por Jonás y Amelia, y con todos los asociados de Supertitlán.

Recordemos que en el capítulo de "El Secreto de Jonás" se descuburió que Jonás es hijo del empresario Encinas, causando gran conmoción en Supertitlán y dejando devastada y muy decepcionada a Amelia.

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Así se despide el elenco de Supertitlán en esta temporada

Harold Azuara, quien interpreta a Yoshi, se despidó con el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "Se termina Supertitán, me siento muy agradecido por ese proyecto, me divertí mucho siendo Yoshi, espero lo hayan disfrutado. Abrazo".

"Este bonito súper que me dejó tantas cosas y personas tan especiales, gracias por visitarnos", escribió Jesús Zavala, quien interpreta a Jonás, en sus redes sociales.

Además, en el capítulo de "El Secreto de Jonás", Michelle y Byron les encargan su bebé a Juan y a Diana, y esta corrobora que Juan sería un gran padre... pero él, ignorante de lo que le ocurre a Diana, echa su ilusión por tierra con su característico cinismo.

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