¿Taylor Swift ya le dio el “Sí" en el altar a su novio Travis Kelce?

Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas de los últimos tiempos. Ella cuenta con una gran carrera sobre el escenario, y a pesar de algunas cuantas situaciones polémicas que ha tenido en el pasado, sus fanáticos siempre han mostrado un gran apoyo para ella. Sus relaciones amorosas siempre están envueltas de muchas preguntas y sus rupturas de varias canciones. Pero durante los últimos meses muchos se preguntaron qué es lo que estaba sucediendo con Taylor Swift y su posible nueva pareja; Travis Kelce, jugador estrella de los Chiefs de Kansas City.

Taylor Swift y Travis Kelce: ¿La nueva pareja de oro?

Swift comenzó a aparecer en varios partidos del atleta, dejando más dudas que respuestas a todos los rumores que comenzaron a circular en todos los medios. ¿Una de las más grandes artistas de la actualidad estaba saliendo con uno de los atletas más exitosos del momento? Después de mucha especulación, los dos revelaron que sí estaban comenzando una relación. No tardó mucho tiempo en el que Taylor Swift aparecía cada vez más en los partidos de su nuevo novio y Kelce comenzaba a dejarse ver en los conciertos de Taylor.

Pero eso no fue todo, ya que el internet también reclamó este nuevo romance como fuente de varios memes que inundaron las redes de varios antes, durante y después de los partidos de Kansas City.

¿Taylor Swift y Travis Kelce se casaron y no dijeron nada?

Ahora, una nueva ola de rumores ha comenzado a circular, envolviendo a la pareja en muchas preguntas de todos sus seguidores. ¿Ellos están casados y no avisaron a nadie? Tony Romo, analista deportivo de un importante canal de Estados Unidos, tuvo un error hace algunas semanas en las que mencionó que Taylor Swift ya era la esposa de Kelce, a lo que rápidamente corrigió y se refirió a ella como su "pareja". Pudiendo terminar todo allí, el analista deportivo nuevamente volvió a referir a Taylor como la esposa de Kelce en un nuevo partido. ¿Él cuenta con información que nadie más tiene? ¿Ellos dos ya llegaron al altar para darse el "Sí"? Probablemente no podremos saber cuál es la verdad detrás de los rumores hasta que la pareja decida aclarar qué está pasando.

Los Chiefs de Kansas City se perfilan como un fuerte contendiente para llegar nuevamente a un enfrentamiento de Super Bowl y nosotros estaremos muy atentos a lo que esté sucediendo fuera del campo y dentro de él.