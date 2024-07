¿Taylor Swift o Miley Cyrus? Una de ellas podría encargarse del show de medio tiempo del Super Bowl 2025

Sabemos que aún falta mucho tiempo para el ‘Super Bowl’, pero al ser uno de los eventos más importantes, comienzan las noticias respecto al show del medio tiempo. Recientemente, se liberó una lista que enumeró a las estrellas que podrían llegar a presentarse durante el Show de medio tiempo del Super Bowl 2025.

No es sorpresa para nadie que Taylor Swift se encuentre dentro de esta lista, pues en el Super Bowl del 2024 su mera presencia atrajo a miles de miradas. Las cifras de las personas que vieron el evento deportivo no tuvo precedentes, pues, todos querían ver a Taylor Swift apoyando a su novio Travis Kelce desde su palco. Lo interesante, es que ella no se encuentra en la primera posición de esta lista, ese lugar lo tiene nada más y nada menos que Miley Cyrus.

¿quién podría encargarse del Halftime Show del Super Bowl 2025?

Un medio británico especializado en información deportiva realizo una gráfica con los probables cantantes que se podrían presentar en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025. En la lista se les dio a los cantantes un porcentaje que representa sus probabilidades para participar en dicho evento. Miley Cyrus se encuentra en el primer lugar, nueve puntos arriba de Taylor Swift. Dentro del top 5 podemos encontrar también los nombre de Billie Eilish, Dua Lipa y Jay Z.

Algunos pueden sorprenderse por el hecho de que Miley Cyrus aparezca arriba de Taylor Swift, sin embargo, recordemos que Miley se ganó el reconocimiento de todos con la increíble presentación que realizó en el evento de los Grammy. Lo más seguro es que si ella es la elegida para presentarse en el evento, veamos un show de primera.

Aún no hay nada oficial, ni la organización deportiva ni la cantante han dado algún tipo de confirmación al respecto, pero se cree que las probabilidades de que Taylor Swift o Miley Cyrus sean las encargadas del show del medio tiempo del Super Bowl son muy altas.

