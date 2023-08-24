Taylor Swift dice no a la NFL para presentarse en el Super Bowl LVIII

Una de las cantantes más famosas del momento es Taylor Swift, quien ha logrado vender todas las localidades para presentaciones en México y Estados Unidos, por lo que era una de las preferidas por los fans para estar en el medio tiempo del Super Bowl LVIII.

Sin embargo, todo apunta a que la cantante habría rechazado una importante oferta para estar en el medio tiempo, noticia que se ha convertido en tendencia a nivel mundial.

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¿Por qué Taylor Swift no va a estar en el medio tiempo del Super Bowl LVIII?

La información fue dada a conocer por el portal de noticias estadounidense, HITS Daily Double, donde se reveló que la NFL habría tenido acercamientos con Taylor Swif, pero que la cantante se negó de forma rotunda a estar en el medio tiempo del prestigioso evento.

De acuerdo con la información que se ha revelado hasta el momento, Taylor Swift prefiere estar completamente enfocada en su gira de conciertos, la cual va a durar varios meses del 2023 y 2024.

Otro factor importante, es que Taylor Swift tiene una fecha para dar un concierto en Japón, la cual es muy cercana al Super Bowl LVIII, por lo que estaría muy ajustada en tiempos.

¿Quién va a tocar en el medio tiempo del Super Bowl LVIII?

Por el momento, no existe un cantante o agrupación confirmada para poder estar en el medio tiempo del Super Bowl LVIII. Sin embargo, los rumores indican que ‘The Killers’ podría estar en negociaciones para subir al importante escenario.

Otro de los nombres que ha tomado mucha fuerza en las últimas horas es el de Bad Bunny, quien sería el primer puertorriqueños en estar en el medio tiempo del un Super Bowl.

