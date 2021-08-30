Esta teoría sobre la película Up te romperá el corazón.

Es común que en las plataformas de internet surjan diferentes teorías acerca de diferentes películas exitosas. Algunas de estas tienen que ver con secretos escalofriantes que guardan los personajes que las protagonizan y otras, son capaces de hacernos sentir bien.

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Tal es el caso de Up: Una Aventura de Altura, un largometraje animado de Disney Pixar que cuenta la emocionante historia de un hombre mayor que se embarca en un viaje a Sudamérica para cumplir el sueño de su difunta esposa en compañía de un niño.

Ahora, un grupo de usuarios ofreció un relato alterno y oscuro que es sumamente depresivo.

La teoría

De acuerdo con lo compartido, la película realmente narra la experiencia de Carl Fredricksen después de su muerte. Así es, el abuelito gruñón estuvo muerto durante toda la travesía porque, según los fans, sufrió un infarto mientras dormía, luego de enterarse de que sería trasladado a un asilo.

Esto quiere decir que la aventura de altura es en realidad una representación de lo que ocurre cuando la vida de un ser humano termina.

Además, la teoría plantea que la casa de este señor simboliza su apego al mundo físico, por eso los globos hacen que ésta se separe del suelo. También, el viaje a las Cataratas del Paraíso es en realidad uno con destino al cielo, donde se encuentra el héroe de su infancia y habitan criaturas que se decían extintas.

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En cuanto al pequeño Russell, se trata de un guardián designado para guiarlo en su camino; por eso parece como Boy Scout. Lo más triste de todo esto, es que aquel guía tomó la forma de un niño para compensar la incapacidad de Ellie de tener sus propios hijos.

