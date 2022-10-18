TEST | ¿Aventurero o cauteloso? ¡Descubre qué juguete es tu doble!

¿Ya te enteraste? Nuestros juguetes favoritos están por llegar a Azteca 7 ¡y no puedo estar más feliz! Buzz, Jessie y Woody vienen con todo y sus amigos, vive esta nueva aventura llena de emociones que explotarán tus sentidos y revivirán tus más alegres momentos de la infancia junto a este montón de personajes.

Pero antes que nada, quiero saber qué tipo de juguete eres, con cuál te identificas más, pues Toy Story 4 viene con grandes sorpresas que seguro ni te imaginas. Con esta película vivirás emocionantes momentos, pero, ¿qué prefieres? Quedarte en casa y estar en paz, ¿o salir y aventurarte a un mundo totalmente nuevo?

Es por ello que esta vez traigo un test especialmente hecho para ti, para que descubras tu verdadero lado aventurero... ¿o cauteloso?

No olvides compartirme tu respuesta en redes sociales con el #ModoToyStory y recuerda acompañar a Woody, Buzz, Jessie y sus nuevos amigos este domingo 13 de agosto en mi Toy Story 4, ¿dónde más? Por Azteca 7, ¡estás en el canal correcto!