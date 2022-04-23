Un futuro desolador en el que falta el agua y hay escasez es lo que pinta en el escenario de 'Mad Max: Furia en el camino', estreno platinum que te mantendrá lleno de adrenalina por Azteca 7.

Y planteando un escenario hipotético en el que te enfrentarás a una situación como esta, ¿cómo actuarías?, ¿de qué lado estarías?

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Si todavía no lo sabes, déjaselo al destino y responde este test para que descubras de una vez por todas qué personaje de 'Mad Max: Furia en el Camino' serías.

Pues si bien hay ocasiones en las que todo parece imposible, es la esperanza el motor para seguir adelante.



Juega con nosotros, contesta este test, compártenos tus resultados y te invitamos a disfrutar de nuestro estreno Platinum este domingo, 24 de abril, por la pantalla de Azteca 7. ¡Recuerda que te estaremos leyendo con el hashtag #TurboCargado!