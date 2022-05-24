Trampas, inventos descabellados y más de Mi Villano Favorito 3.

Varias son las sorpresas que veremos este domingo, 29 de mayo, en el estreno Platinum de Mi Villano Favorito 3 por Azteca 7, pues además de diversión con las ocurrencias de los Minions, habrá algunos nuevos personajes y lo que nunca puede faltar: las trampas e inventos descabellados.

Así es, esta vez no iba a ser la excepción, pues tanto Gru como Lucy y los Minions tienen una nueva misión, pero qué sería de ellos sin sus planes y herramientas para poder alcanzar sus objetivos.

¿Quién es Balthazar Bratt en Mi Villano Favorito 3?

Y es que en Mi Villano Favorito 3 se enfrentarán a un villano que parece muy difícil de vencer y que hará lo que sea por tener el control. Hablamos de nada menos que Balthazar Bratt, que era una personalidad de Hollywood súper popular y tenía a todos a sus pies, hasta que un día perdió su encanto y sus proyectos fueron cancelados y también lo rechazaron.

Este repentino cambio lo convirtió en un supervillano con un sentido de la moda tan anticuado, y lo llevó a tomar el mal camino y hacer sus inventos descabellados para retomar el control de lo que le fue arrebatado.

Los inventos descabellados en Mi Villano Favorito 3

Ahora bien, hablemos de las trampas e inventos descabellados y ¿qué pasaría si alguna de estas creaciones fuera de la vida real?, ¿en qué la usarías?

A pesar de que luce como un juguete inocente, todos saben que el muñeco de acción de Balthazar Bratt puede esconder algo maligno, sobre todo sabiendo que se quiere vengar de sus enemigos, ¿comprarías un juguete de Balthazar?

POR SI NO LO VISTE: En Platinum de Azteca 7 tenemos TODO, ¡estos son los estrenos!

Otro de los inventos de Mi Villano Favorito 3 que sí son una realidad son los binoculares con extremo zoom, pues este artefacto te permite tener una mejor visión de algo que se encuentre a larga distancia. Para un concierto, para copiar en el examen, para ver a tu crush, ¿para qué los usarías?

¿Un robot asistente? Así es, esta creación no es solo algo que vemos en Mi Villano Favorito 3 con Clive, sino que en la actualidad ya hay androides que eficientan las tareas diarias de las personas.

Un disfraz de goma que puede camuflar cualquier cosa y es elástico, aunque la mala noticia es que este invento descabellado no es parte de la realidad; sin embargo, ¿para qué crees que lo vaya a utilizar Gru?

Y uno de los inventos más temidos es la goma de mascar súper pegajosa, y es que una vez que te toca, es casi imposible zafarse de ella, además se expande demasiado.



¿Cuál de estos inventos descabellados tendrías? ¡Cuéntanos y no te pierdas el estreno Platinum de Mi Villano Favorito 3, este domingo 29 de mayo por Azteca 7!