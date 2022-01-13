The Good Doctor: Estos actores de la serie están casados en la vida real.

The Good Doctor es una serie que se ha convertido en uno de los programas más famosos de la televisión estadounidense, pues cada uno de los miembros del elenco demuestra el gran talento que posee.

Entre ellos destaca Freddie Highmore, quien ha desarrollado una habilidad increíble para interpretar con precisión al autista Shaun Murphy.

Cada temporada los escritores de The Good Doctor abordan un aspecto diferente de la vida del Dr. Murphy, que no es fácil de cubrir.

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Uno de ellos es su vida amorosa, ya que a finales de la temporada pasada, el Dr. Murphy comenzó a tener sentimientos por la Dra. Carly Lever, quien trabaja en patología en el Hospital San Jose St. Bonaventure.

Recordemos que los dos médicos han tenido varias citas y han pasado tiempo juntos; sin embargo el Dr. Murphy ha tenido dificultades para entender las nuevas emociones que surgen con una relación.

Los actores que se casaron en la vida real

La relación entre la Dra. Lim (Christina Chang) y el Dr. Meléndez (Nicholas González) ha intrigado a muchos espectadores entre las temporadas 2 y 3.

Los médicos comenzaron un romance cuando unos tragos después del trabajo los llevaron a una aventura de una noche, lo que provocó mucho más de lo que cualquiera de ellos podría haber esperado.

Aunque ambos le dijeron al hospital que habían terminado su relación al comienzo de la temporada 3, en realidad todavía están juntos en secreto. Sin embargo, en la vida real son solo amigos.

Chang está casada con el experto en TI Soam Lall, con quien ha estado desde 2011. González está casado con Kelsey Crane desde 2016.

Los únicos miembros del reparto que han salido en la vida real son el Dr. Aaron Glassman y su nueva esposa Debbie Wexler.

En el programa, los dos se conocieron a través del hospital; Wexler trabajaba en el café y Glassman era el presidente del hospital.

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Comenzaron a salir casi al mismo tiempo que le diagnosticaron cáncer y se casaron en la temporada 3 . En la vida real, Schiff y Kelley se conocieron en una audición en 1983 y se casaron en 1996. Todavía están juntos y tienen dos hijos.

