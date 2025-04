¿The Last Of Us existe gracias a un mexicano? Así se originó el videojuego

The Last Of Us se ha convertido en un referente a nivel internacional, no solo como videojuego de PlayStation, si no también ahora como serie por parte de MAX. Con una historia que envuelve a cualquiera que se atreve a adentrarse en ese mundo, The Last Of Us ha ganado cientos de miles de fans que siguen fervientemente el título creado por Neil Druckmann, uno de los directivos más grandes de Naughty Dog. Pero si has sido de aquellos que se han preguntado cuál es el origen de Ellie y Joel te sorprenderás al saber que todo podría ser gracias a un mexicano.

The Last Of Us y la película que inspiró su creación

En 2018 Neil Druckmann tuvo una conferencia en la DICE Summit, uno de los espacios creativos en donde exitosos creadores platican sobre su proceso de creación de contenido, historias y narrativas. En esta conferencia Druckmann contó que su primer interés nunca fue la industria de los videojuegos, pues se sentía más atraído por el cine, por contar historias a través de ese formato.

Sin embargo, cuando entró de lleno a los videojuegos se preguntó: ¿cómo podemos contar mejores historias? Fue entonces cuando tuvo la oportunidad de ver nada más y nada menos que Children Of Men o Niños del Hombre, una película dirigida por nuestro querido mexicano Alfonso Cuarón, acompañado en la fotografía por nada más y nada menos que Emmanuel ‘El Chivo’ Lubezki. “Pueden notar que nos inspiramos mucho en Children Of Men para The Last Of Us”, dijo en 2018 el directivo de Naughty Dog, quien al salir de la sala de cine después de ver la película de Cuarón cuestionó por qué no se podían contar ese tipo de historias íntimas a través de los videojuegos.

Si nunca has disfrutado de Children Of Men, la película cuenta la historia de un mundo postapocalíptico en donde las mujeres ya no pueden tener bebés, todas son infértiles. Theo Faron (Clive Owen) es el protagonista de esta cinta y rápidamente se convierte en una pieza clave de lo que podría ser la salvación de la humanidad: Julian (Julianne Moore) lo recluta para que acompañe en un peligroso viaje a la única mujer embarazada que existe, todo esto mientras el mundo se encuentra en conflictos entre el gobierno y grupos rebeldes.

¿Te suena? Pues sí es nada más y nada menos que la misma premisa que nos presenta Druckmann con Joel y Ellie , él siendo el protector de ella quien resulta ser la cura para la humanidad en un mundo lleno de chasqueadores, corredores y varias otras especies de infectados que conocemos en The Last Of Us Parte 2.

¿Dónde ver Children Of Men?

La película Children Of Men contó con un gran equipo detrás que logró obtener varias nominaciones en los premios Oscars: Mejor Fotografía, Mejor Guion Adaptado y Mejor Montaje. Con el trabajo de Alfonso Cuarón y el Chivo Lubezki como garantía, esta película que inspiró la creación de The Last Of Us puedes rentarla a través de varios servicios de streaming: YouTube por $20, Amazon Prime $50 y Apple TV $50.

The Last Of Us: De la idea al videojuego

Después de que la historia fue aceptada se puso en desarrollo el videojuego en el 2009, el cual duró alrededor de 3 años y un equipo de poco más de 100 personas trabajando en el proyecto, desde animadores, hasta músicos y programadores.

Hace 11 años PlayStation Europe liberó un documental de casi hora y media en donde los involucrados en The Last Of Us estuvieron platicando sobre el proceso creativo y técnico de lo que existe detrás de la creación de un videojuego, desde el tono que debía tener la historia, el concepto artístico, y cómo todas las piezas poco a poco fueron encajando hasta crear un gran rompecabezas.

¿Quiénes son los actores del videojuego de The Last Of Us?