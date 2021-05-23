Las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel tienen entre sí complejas conexiones que parecieran inagotables y aunque todas las películas son indispensables para entender las demás, no hay duda que "Los Vengadores: Era de Ultrón" sigue siendo una de las más relevantes y recientemente se comprobó con el estreno de WandaVisión.

La película dirigida por Joss Wheedon reúne nuevamente a los superhéroes más poderosos del planeta encabezados por Iron Man y Capitán América, para frenar a una de las creaciones tecnológicas más poderosas Stark: Ultrón, un robot con una avanzada Inteligencia Artificial que generó su propia personalidad y le llevó a exterminar parte de la humanidad.

La importancia de esta cinta nos lleva a presentarte algunos datos curiosos que sí o sí debes saber.

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- Durante el rodaje, Scarlett Johansson estaba embarazada, por lo que la mayorías de sus escenas se agendaron al principio de la producción para que no se le notara, además de que se contrataron tres dobles para las escenas.

- La actuación de James Spader, quien dio vida a Ultrón tuvo tanto impacto que el reparto quedó impactado y al ver la primera escena todos le aplaudieron.

- Joss Whedon es ambicioso, quería incluir en la escena final de "Los Vengadores: Era de Ultrón" a Spider-Man y Capitana Marvel, pero en ese entonces los personajes aún no estaban disponibles.

- Para esta película, Thanos estaba contemplado como el villano, pero Whedon argumentó: "Tenemos que mantener los pies en la tierra. Es parte de lo que hace que el Universo Marvel encaje”, y finalmente se decidieron por recurrir a Ultrón.

- Antes de aceptar sus papeles como los hermanos Maximoff, Elizabeth Olsen y Aaron Taylor-Johnson, ya eran amigos muy cercanos, esto después de filmar "Godzilla" en 2014.

- La altura de Ultrón oscila entre los dos y tres metros, por lo que Spader de apenas metro y medio, tenía que usar un aparato parecido a una antena hecha con un grueso trozo de cable, lo que le ayudo a conseguir la altura necesaria para que durante las grabaciones los actores pudieran verlo más alto.

- Cuando a Aaron Taylor-Johnson le confirmaron su papel como Pietro Maximoff, la producción le pidió que bajara de peso y el tono muscular, pues parecía demasiado fuerte para ser un corredor nato.

- Lou Ferrigno, el actor que dio vida a Hulk en la primera versión de live action en la televisión de los 70, prestó su voz al gigante esmeralda en "Los Vengadores", "Los Vengadores: Era de Ultrón" y "El Increíble Hulk", es decir que cuando Banner se convertía en Hulk la voz era de Lou.

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- Hugh Jackman quería unirse a "Los Vengadores: Era de Ultrón", tanto que argumentó que sería espectacular un duelo entre Wolverine y Iron Man, pero los intereses entre Marvel Studios y la entonces 20th Century Fox, hizo imposible el deseo del actor.

¿Te las sabías?

No te puedes perder este domingo "Los Vengadores: Era de Ultrón" por la señal de Azteca.

