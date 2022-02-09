Este domingo viviremos un Super Bowl de película en donde se enfrentarán los Bengals contra los Rams y estamos más que emocionados, no sólo por este enfrentamiento, también por el Show de Medio Tiempo.

Hace unas semanas vimos el tráiler oficial de este espectáculo, si te lo perdiste lo puedes ver aquí: Las leyendas del Hip Hop In Da House

En conferencia de prensa Snoop Dog confirmó que esta edición será más que épica:



"Es un gran honor estar en este evento. ¿A quién no le gustan este tipo de eventos deportivos? Será un gran honor participar en él, es un sueño cumplido, estaré también con grandes músicos que son mis amigos, será algo que nos gustará a todos. Estos eventos son para disfrutarse al máximo”

A la par la diosa del R&B Mary J. Blige y Dr. Dre quien es uno de los productores de más importantes de la historia de la música están más que listos para dar un verdadero espectáculo:



"Este espectáculo será de primer nivel, justo a la altura del escenario deportivo más caro del mundo".

¿Cuándo y a qué hora inicia el Super Bowl 2022?

Este épico evento será este domingo 13 de febrero en punto de las 5:00 p.m y lo podrás ver en familia a través de la pantalla de Azteca 7 y por aquí.

En esta edición Cincinnati Bengals, campeones de la Conferencia Americana y Los Angeles Rams, campeones de la Conferencia Nacional, lucharán por el gran trofeo Vince Lombardi en el SoFi Stadium. Bengals buscarán conquistar su 1er título de la NFL y los Rams su trofeo número 3.

El hip hop en la cancha

El show de medio tiempo comienza después de los primeros dos cuartos del juego y por lo regular tiene una duración de 15 minutos. Así que se calcula que inice entre las 6:30 p.m y las 7:00 p.m (Hra CDMX).

Por lo que vimos en el tráiler, los raperos repasan sus mejores éxitos en diferentes escenas y al final se reúnen gracias a Dr. Dre, para verse juntos en el SoFi Stadium, en Inglewood, Los Ángeles, donde se realizará el Super Bowl de este año.

Sin duda alguna, ya queremos ver a Eminem con su alter ego Slim Shady, alzar nuestro brazo al beat de Drop It Like It's Hot junto con Snoop Dog, el estilo de Dr. Dre, un ritmo enérgico de R&B con Mary J. Blige y el West Coast rap del gran Kendrick Lamar.

Así que prepara la botana y disfruta de todo el Super Bowl LVI en la pantalla de Azteca 7, este domingo en compañía de tu familia a amigos.



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