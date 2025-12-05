Conozca el récord millonario que une a Tom Cruise, Bruce Willis y Will Smith

En un mercado tan competitivo como el de Hollywood, lograr récords económicos resulta cada vez más difícil. Sin embargo, Tom Cruise, Bruce Willis y Will Smith alcanzaron una marca que parece casi imposible de superar: cada uno recibió $100 millones de dólares por una única película, convirtiéndose en los actores mejor pagados de la historia bajo esta modalidad.

La diferencia la marca Tom Cruise, quien ha conseguido esta cifra en tres películas distintas, mientras que Willis y Smith lo lograron una sola vez.

Las películas del récord

Bruce Willis por “El sexto sentido” (1999).

Tom Cruise por “Misión Imposible 2” (2000).

Tom Cruise por “La guerra de los mundos” (2005).

Will Smith por “Men in Black 3” (2012).

Tom Cruise por “Top Gun: Maverick” (2022).

Recaudaciones en taquilla

Aunque ninguno de los actores recibió los 100 millones como sueldo directo, las ganancias provinieron de la participación en la taquilla mundial. Las cifras de recaudación muestran diferencias interesantes:

“El Sexto Sentido” logró recaudar $672 millones de dólares.

“Misión Imposible 2” logró recaudar $546 millones.

“La Guerra de los Mundos” logró recaudar $603 millones.

“Men in Black 3” logró recaudar $654 millones.

“Top Gun: Maverick” logró recaudar $1.495 millones.

La gran excepción es “Top Gun: Maverick”, que superó ampliamente a las demás con casi $1.500 millones de dólares en taquilla.

Otros récords en Hollywood

Además de este trío, Sylvester Stallone y Harrison Ford comparten un récord único: con sus papeles icónicos de “Rocky” e “Indiana Jones”, son los únicos actores en protagonizar películas número uno en taquilla durante seis décadas consecutivas.

Por su parte, Keanu Reeves obtuvo 156 millones de dólares por “Matrix Reloaded” y “Matrix Revolutions”, aunque el pago fue por ambas producciones grabadas de manera consecutiva, no por un único rodaje.

¿Robert Downey Jr. el próximo en la lista?

El actor que podría unirse a este selecto grupo es Robert Downey Jr., quien regresó al universo Marvel con “Vengadores: Doomsday” y “Vengadores: Secret Wars”. Según reportes, cobraría más de 100 millones por ambas películas. Sin embargo, para igualar el récord de Cruise, Willis y Smith tendría que superar los 200 millones en conjunto. Pero eso solo se sabrá tras el estreno de ambas.

"Vengadores: Doomsday" se estrenará el 18 de diciembre de 2026 y "Vengadores: Secret Wars" llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.