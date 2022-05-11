La casa de antigüedades de Toy Story 4 guarda todos estos secretos.

Toy Story 4 genera todo tipo de recuerdos agradables en los fans de esta saga y es momento de observar que acarrea la casa de antigüedades que guarda muchos secretos.

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Toy Story 4 cuando fue lanzada fue un éxito inmediato, tal y como había sucedido con las otras películas, y no solo logró ser un suceso en taquilla donde superó holgadamente los costos de su realización sino que también logró el visto bueno de la crítica que una vez más afirmó que el film tenía calidad en todos los aspectos posibles. Ahora bien, al margen de eso hablemos del tema que nos ha convocado.

¿Qué secretos guarda la casa de antigüedades?

Para empezar, y como bien resaltó Luis Velody en Tik Tok, cuando Bunny entra a la casa de antigüedades se ven objetos de otras películas y en particular se ve una foto de Jerry, un personaje que fue protagonista del primer corto que hizo Pixar, la compañía que está a cargo de la realización de esta saga.

Ahora bien, hay otros objetos como los lentes de buzo de Nemo y la guitarra de Andy que generan inquietud respecto a cómo es que estaban en ese lugar o el bastón de Karl, el personaje de Up, o el anillo que se encuentra en la película WALL E. Todo esto.

Es inquietante que hayan tantas cosas en el mismo lugar como también es muy peculiar que los mismos realizadores no hayan dado una explicación a esta situación. Pero bueno, también es difícil pensar que eso vaya a ocurrir, por lo que es mejor quedarnos con los interrogantes peculiares que Luis Velody notó.

