El nuevo personaje de Toy Story 5 que AMENAZA con mandar al OLVIDO a Woody, Buzz y el resto de los juguetes

¡Al fin! Tras meses de rumores y años de espera, Disney Pixar finalmente ha lanzado el primer tráiler oficial de Toy Story 5. En el audiovisual, de poco más de dos minutos, se muestra a Woody, Buzz y resto de la pandilla de vuelta en acción, mientras se enfrentan a un nuevo personaje que AMENAZA con mandar a todos los juguetes al olvido: LilyPad.

¿Quién es LilyPad? Conoce al NUEVO personaje de Toy Story 5 que AMENAZA con mandar a Woody, Buzz y el resto de los juguetes al OLVIDO

La tecnología llegó para quedarse y el tráiler de Toy Story 5 es la prueba de ello. En este, se introduce a un nuevo personaje, LilyPad, la nueva iPad de Bonnie que pretende desplazar a los juguetes. Para evitar que Bonnie se convierta en un iPad kid (es decir, un niño que pasa todo el día pegado a la tablet), Buzz y compañía se ponen en contacto con Woody para combatir a la tecnología.

Recordemos que al final de Toy Story 4, Woody se separa de sus amigos para convertirse en un “juguete perdido”, cuya misión es ayudar a otros juguetes a encontrar dueño. A lo largo de esta nueva misión, la pandilla se dará cuenta de que no son los únicos juguetes que están quedando en el olvido por culpa de la tecnología. A continuación, te compartimos el tráiler completo.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México?

El estreno internacional de Toy Story 5 está programado para el viernes, 19 de junio. No obstante, dado que las películas suelen estrenarse un día antes en México, es probable que esté disponible en salas de cine a partir del jueves, 18, por lo que te recomendamos estar atento del complejo cinematográfico de tu preferencia.

¿Quiénes conforman el elenco de Toy Story 5? Este es el cast completo

Para esta quinta entrega, Tom Hanks regresa como la voz oficial del icónico Woody, mientras que Tim Allen hace lo propio con Buzz Lightyear y Joan Cusack con Jessie, La Vaquerita. Otras celebridades que prestan sus icónicas voces a juguetes incluyen a Anna Farris, Ernie Hudson, Annie Potts, Wallace Shawn, John Ratzernberger y Tony Hale, por mencionar algunos. La actriz Greta Lee también se une al universo cinematográfico de Pixar como la voz oficial de LilyPad.