Teoría revela al verdadero villano de la saga Toy Story.

Toy Story se convirtió en una de las películas favoritas por parte de los cinéfilos, quienes se divirtieron con los juguetes animados más divertidos y queridos de la pantalla grande.

Y, aunque el público tiene a sus personajes favoritos, también existen otros villanos que no son del agrado de muchas otras personas.

Sid Phillips, El Oloroso Pete, Lotso y Gabby Gabby son los antagonistas más famosos, pero el tiktoker Luis Velody ha lanzado una teoría que deja al descubierto otro villano en Toy Story.

El famoso usuario de TikTok asegura que Bola 8 es otra villana de las icónicas películas estrenadas en los noventas.

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¿Por qué Bola 8 pasó a ser una temida villana en Toy Story?

Luis Velody asegura que Bola 8 siempre se hace presente antes que suceda alguna tragedia en Toy Story. Este peculiar objeto negro podría ser el causante de las terribles cosas que suceden en la vida de Woody y sus amigos.

En la primera película de Toy Story, Woody arroja a Buzz Lightyear por la ventana, pero antes tiene una conversación con Bola 8. Luis Velody asegura que el redondo objeto incita al vaquero a deshacerse del astronauta.

Posteriormente, Buzz llega a la casa de Sid y todos los muñecos hacen hasta lo imposible por salir del espantoso lugar de juguetes torturados.

En Toy Story 2, la historia se repite, ya que Bola 8 aparece minutos antes de que la mamá de Andy decida vender a Wheezy.

En su intento por salvarlo, el vaquero queda en manos del pollo de la juguetería Al, quien desea vender su colección de juguetes a un museo. Woody y sus amigos se ven envueltos en una locura, ya que intentan huir del temido villano.

En Toy Story 3 se reafirma la teoría de que Bola 8 es la verdadera villana, ya que cae de un estante en la caja de juguetes de Molly. La mamá de Andy se confunde y mete a Woody con sus amigos en una bolsa negra de basura.

Todos los juguetes llegan a la guardería Sunnyside, donde intentan escapar de Lotso y una trituradora.

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