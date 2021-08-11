Fans comparten teoría de ‘Ratatouille’ que cambia la historia de la película.

Esta es la teoría de 'Ratatouille' que cambia la historia de la película. Con ella podríamos haber entendido mal la cinta durante todos estos años.

Las teorías de Pixar han confirmado en los últimos años que sus películas están conectadas. Además, los cinéfilos de hueso colorado siempre encuentran detalles no descubiertos hasta el momento.

Así ha sucedido con la web Imgur, que ha propuesto una historia cubierta en la cinta que une la infancia de Ego y el cruel crítico de cocina con Remy.

En el largometraje, Remy vive en una pequeña ratonera a las afueras de la ciudad, pero cuando una anciana, le dispara, huye hacía a París para cumplir sus sueños de chef.

Sin embargo, ahí se encontrará con Ego, el despiadado crítico de cocina que cuando prueba el exquisito plato se va a un flashback de su infancia y es justo ahí donde se descubre que ambos personajes estarían realmente conectados desde ese punto.

Te puede interesar: ¿Cuál es el verdadero nombre de Boo, la niña de Monsters Inc.?

La teoría de la misma casa para Ego y Remy

La teoría sostiene que la casa de Ego sería la misma que la de Remy y la anciana sería en realidad la madre del crítico que se ve en el flashback.

Hay muchas similitudes entre los hogares que se muestran, así que podría tratarse de misma casa todo el tiempo y Remy y Ego compartirían su casa y pasión por la cocina. La teoría parece muy acertada. ¿Piensas que es así?

También podría interesarte: ¿Por qué Black Panther es una película de culto de Marvel?