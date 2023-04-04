Un Día Para Vivir | Cuentas Pasadas.

Y tú, ¿qué harías si te quedaran 24 horas para vivir? Pedro está desahuciado y le queda muy poco tiempo de vida, pero sus últimas horas comenzaron a correr desde que “Ella” se le apareció en una de sus persecuciones por el mal ambiente en el que se ha metido. Un par de buenas personas tratarán de ayudarlo, pero ni con la fe que ellas tienen, será posible ayudarlo, a menos que resuelva su pendiente y ala parecer tendrá que rascar en su pasado para salvar su presente y futuro.

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