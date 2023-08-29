Un Día Para Vivir | La verdad

Y tú, ¿qué harías si te quedaran 24 horas para vivir? Las condiciones en las que Mariluz murió son extrañas aún y tras tiempo después de su fallecimiento, Alonso, su esposo, sigue pareciendo sospechoso, pero detrás de una familia perfecta, existen secretos entre esposos. Ahora “Ella” le dijo que debe terminar su pendiente y se pondrá a buscar al asesino de Mariluz.

¡Revive aquí todos los capítulos de Un Día Para Vivir!

¿Quieres ver en vivo los capítulos de estreno? No te los pierdas de lunes a jueves de 8:30-10:30 p.m en el sitio web de Azteca 7.