Un Día Para Vivir | Sobreprotección

Y tú, ¿qué harías si te quedaran 24 horas para vivir? Rosalía ha cuidado toda la vida de Julián, su hijo, quien ha sufrido de abusos y maltratos desde niño, pues hay gente muy mala en las calles. “Ella” comenzó a aparecerse en la vida de Rosalía y debe de terminar su pendiente si lo que quiere es seguir cuidando de Julián; lo que no sabe es que él no es un chico normal, pues esconde un turbio secreto y eso tiene que ver con estar enamorado de su vecina.

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