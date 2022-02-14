Un medio tiempo con mucho bling bling y MEMES.
El medio tiempo del Super Bowl LVI nos dejó con la boca abierta con las cinco leyendas del Hip Hop: Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.
Sin duda este espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI, nos hizo viajar al pasado con los grandes éxitos de estas 5 leyendas del rap y Hip Hop, y es que ver a Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar y con 50 cent como invitado especial nos puso la piel chinita.
Los Bengals y los Rams hicieron una pausa para disfrutar de este show tan esperado que nos dejó muy impactados y más por la ola de memes que llegaron para hacernos reír y aquí te dejamos los mejores:
Justo en el cora y en la edad.
* Yo cantando frente al televisor al ritmo de Dr Dre , Eminem , Mary J Blige, 50 Cent , Snoop Dogg y Kendrick Lamar— Miau-Vader (@MiauVader) February 14, 2022
* Mis sobrinos#SuperBowl #HalfTimeShow pic.twitter.com/YIlBAeX5bL
Un escenario de alto nivel.
El escenario del #HalfTimeShow #SuperBowl: pic.twitter.com/nb2id4oXR4— Juan Miguel (@JUAN7MIGUEL) February 14, 2022
50 Cent in da house
A todos nos impactó la presencia de 50 cent y ¡nos encanta!
Como cuando redondas en el oxxo 🤣🤣🤣#SBdePelicula #LaLeyDelMásFuerte pic.twitter.com/qmq1SPw7mC— Lupis R R (@lupisrrodriguez) February 14, 2022
Yo si quería una hora de show 😅
Yo viendo como Eminem no canto Rap god y Kendrick Lamar no canto Humble.#HalfTimeShow pic.twitter.com/wTJGwhNGlz— EL DIEGO (@ELDIEGOPC) February 14, 2022
¡Entérate! Estos son los comerciales más caros en la historia del Super Bowl.
Grandes "ofnis" como el de Snoop.
Grande Snoop Dog, haciendo homenaje al niño de atocha👏🏼❤️ #HalfTimeShow #SuperBowl pic.twitter.com/I3sSSl25HF— Pedro Sevilla (@Petersevilla) February 14, 2022
Ya casi eh, ya casi...
50 cent esperando salir a cantar #HalfTimeShow #SuperBowl pic.twitter.com/Ao28KsMNvO— bolo hernández (@bolohernandez) February 14, 2022
Mary J. Blige i feel you sis.
cuando me acuerdo que mañana es lunes:#superbowl #halftimeshow pic.twitter.com/A8RoQ6X0zm— Juan David Rojas (@juandavidrrz) February 14, 2022
Esos Simpsons, lo hicieron otra vez.
Un momento mágico 🤩 el de 50 Cent. #SuperBowl pic.twitter.com/r3qJmrKzQi— NFT Sistema ZCode (@SistemaZcode) February 14, 2022
Sí somos:
yo durante todo el #HalfTimeShow #SuperBowl en fin pic.twitter.com/13sjdWVW3b— swiftre 🧣 (@LaraiAtakito) February 14, 2022
Se sabe, se sabe.
Yo llegando a trabajar mañana después de escuchar el hip hop del #HalfTimeShow pic.twitter.com/DJ5ezgq7q9— El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) February 14, 2022