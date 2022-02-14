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En Vivo

Un medio tiempo con mucho bling bling y MEMES.

El medio tiempo del Super Bowl LVI nos dejó con la boca abierta con las cinco leyendas del Hip Hop: Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

Medio tiempo Azteca 7 Super Bowl lvi

Escrito por: TV Azteca Digital

Sin duda este espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI, nos hizo viajar al pasado con los grandes éxitos de estas 5 leyendas del rap y Hip Hop, y es que ver a Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar y con 50 cent como invitado especial nos puso la piel chinita.

Los Bengals y los Rams hicieron una pausa para disfrutar de este show tan esperado que nos dejó muy impactados y más por la ola de memes que llegaron para hacernos reír y aquí te dejamos los mejores:

Justo en el cora y en la edad.

Un escenario de alto nivel.

50 Cent in da house

A todos nos impactó la presencia de 50 cent y ¡nos encanta!

Yo si quería una hora de show 😅

¡Entérate! Estos son los comerciales más caros en la historia del Super Bowl.

Grandes "ofnis" como el de Snoop.

Ya casi eh, ya casi...

Mary J. Blige i feel you sis.

Esos Simpsons, lo hicieron otra vez.

Sí somos:

Se sabe, se sabe.