Un medio tiempo con mucho bling bling y MEMES.

Sin duda este espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI, nos hizo viajar al pasado con los grandes éxitos de estas 5 leyendas del rap y Hip Hop, y es que ver a Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar y con 50 cent como invitado especial nos puso la piel chinita.

Los Bengals y los Rams hicieron una pausa para disfrutar de este show tan esperado que nos dejó muy impactados y más por la ola de memes que llegaron para hacernos reír y aquí te dejamos los mejores:

Justo en el cora y en la edad.

* Yo cantando frente al televisor al ritmo de Dr Dre , Eminem , Mary J Blige, 50 Cent , Snoop Dogg y Kendrick Lamar



* Mis sobrinos#SuperBowl #HalfTimeShow pic.twitter.com/YIlBAeX5bL — Miau-Vader (@MiauVader) February 14, 2022

Un escenario de alto nivel.

50 Cent in da house

A todos nos impactó la presencia de 50 cent y ¡nos encanta!

Yo si quería una hora de show 😅

Yo viendo como Eminem no canto Rap god y Kendrick Lamar no canto Humble.#HalfTimeShow pic.twitter.com/wTJGwhNGlz — EL DIEGO (@ELDIEGOPC) February 14, 2022

¡Entérate! Estos son los comerciales más caros en la historia del Super Bowl.

Grandes "ofnis" como el de Snoop.

Ya casi eh, ya casi...

Mary J. Blige i feel you sis.

Esos Simpsons, lo hicieron otra vez.

Un momento mágico 🤩 el de 50 Cent. #SuperBowl pic.twitter.com/r3qJmrKzQi — NFT Sistema ZCode (@SistemaZcode) February 14, 2022

Sí somos:

Se sabe, se sabe.