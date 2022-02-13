Estos son los comerciales más caros en la historia del Super Bowl.

Este domingo, uno de los eventos deportivos más esperados del año celebra una nueva edición. El Super Bowl es el partido más esperado de la temporada y el que más audiencia tiene en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Sin duda, una de las preguntas de muchos fanáticos es el precio de los comerciales que se pueden apreciar en el Super Bowl.

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Por eso, en esta ocasión, te contamos sobre el precio de la transmisión de los mensajes publicitarios de 30 segundos.

Chrysler

En el año 2014, se presentó el comercial: ‘importado de Estados Unidos’, con una duración: 120 segundos y un costo: 16 millones de dólares

En este anuncio Chrysler hace mención del renacimiento de la industria automotriz estadounidense, para armonizar el comercial contrataron a Bob Dylan.

Ford

Para el 2017 un comercial titulado: 'ir más allá’, con una duración de 90 segundos y tuvo un costo de 16.2 millones de dólares

Aquí Ford busca ilustrar la forma en que ha ido cambiado la marca adaptándose a las nuevas tecnología y necesidades de sus usuarios, pero promoviendo los viajes compartidos y autos eléctricos.

84 Lumber

Aunque Lumbar se encuentra en segundo lugar, no es así, pues en realidad se encuentra en un empate con el comercial ‘el viaje comienza’, con una duración de 90 segundos y un costo: 16.2 millones de dólares

La empresa de materiales de construcción destacó de manera positiva la inmigración, con la historia de la mudanza de una madre y su hija a Estados Unidos.

Google

En el año 2020 el Asistente Google ‘loretta’, con una duración de 90 segundos y un costo de 16.8 millones de dólares

Además, este emotivo anuncio muestra a un adulto mayor utilizando el dispositivo interactivo de Google para tener recuerdo de su esposa, quien ya había fallecido.

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Amazon

En el año 2020, encontramos un comercial de ‘antes de Alexa’, con una duración: 90 segundos y un costo: 16.8 millones de dólares.

Para este comercial, se puede apreciar a Ellen Degeneres y Portia de Rossi cuando se cuestionan cómo era el mundo antes del asistente Alexa.

