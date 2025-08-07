Del futbol americano al terror: Presentan nuevo tráiler de HIM (El Elegido), una de las películas más esperadas

Recientemente Universal Pictures presentó nuevo tráiler de ‘HIM’ (El elegido), la película de horror y suspenso sobre lo que conlleva convertirse en un jugador profesional de fútbol americano y las exigencias que esto implica, la cual está protagonizada por Tyriq Withers quien da vida a Cameron Cade y Marlon Wayans como Isaiah White.

Desde que pudimos ver los primeros avances de este thriller, nos intrigó bastante la ambientación y la trama principal de la historia, misma que nos retrata algunas cosas de lo que hay detrás del deporte profesional.

¿Qué pudimos ver el el nuevo tráiler de ‘HIM’? (El elegido)

Esta inquietante historia se centra en Cameron Cade quien comienza su camino como superestrella, donde se mantiene a la expectativa de una audiencia que lo considera un prospecto del deporte.

Ante el furor generado por su talento, es presentado con Isaiah White, un jugador veterano quien fue uno de los mejores en su juventud.

“¿Quién eres?” - “¡El elegido!, ¡Es mi momento!”

En este avance se nos muestra cómo es que nuestro protagonista ha sido preparado por gran parte de su vida para ser un jugador de futbol americano profesional.

Esto no es un juego… Los primeros vistazos de su entrenamiento nos dejan ver retorcidas prácticas con el fin de “mejorar” su potencial, donde nos muestran un gusto por la violencia.

Finalmente este avance nos deja clara la premisa de esta película de manera grotesca, donde explora la perfección, violencia, el “sacrificio”, la fama y todos los riesgos que conlleva practicar el deporte de manera profesional.

Reparto

La película está protagonizada por Tyriq Withers, quien es recordado por su reciente trabajo en ‘Sé lo que hiciste el verano pasado’.

Marlon Wayans, es una de las figuras más conocidas, quien ha coprotagonizado películas como ‘¿Y dónde están las rubias?’ y ‘Scary Movie’.

La película está dirigida por Justin Tipping y coescrita por Zack Akers y Skip Bronkie.

La producción estuvo a cargo de Jordan Peele, quien ganó fama internacional por títulos de terror moderno como ‘Get Out’, Us’ y ‘Nope’.

Se espera que ‘HIM’ (El elegido), llegue a cines de todo el mundo el próximo 19 de septiembre.