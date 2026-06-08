¿El agua de mar se puede purificar?

En los años recientes uno de los grandes temas alrededor de muchos países es la falta de agua. Ante algunas sequías intensas en México, se dijo que la escasez de agua era realmente severa. Sin embargo, en los últimos meses las lluvias han abundado en la mayoría del territorio nacional. Pero ante los problemas por las zonas de aguas dulces secándose… muchos se preguntan si hoy es viable purificar el agua de mar.

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¿Es viable purificar el agua de mar?

Desde hace años la respuesta combina distintos elementos. Al inicio de las investigaciones y ejecuciones de purificadoras de agua de mar se indicó que era un proceso poco viable, incluso por temas monetarios. Sin embargo, en estos momentos los avances han permitido que haya varias opciones y sigue siendo una vía alterna ante distintos problemas de falta de abastecimiento.

¿Cómo se puede purificar el agua de mar?