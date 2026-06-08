¿El agua de mar se puede purificar?
Uno de los temas de los años recientes radica en la inversión que se hace alrededor de la purificación de agua de mar. Aquí te enterarás si es viable o no.
En los años recientes uno de los grandes temas alrededor de muchos países es la falta de agua. Ante algunas sequías intensas en México, se dijo que la escasez de agua era realmente severa. Sin embargo, en los últimos meses las lluvias han abundado en la mayoría del territorio nacional. Pero ante los problemas por las zonas de aguas dulces secándose… muchos se preguntan si hoy es viable purificar el agua de mar.
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¿Es viable purificar el agua de mar?
Desde hace años la respuesta combina distintos elementos. Al inicio de las investigaciones y ejecuciones de purificadoras de agua de mar se indicó que era un proceso poco viable, incluso por temas monetarios. Sin embargo, en estos momentos los avances han permitido que haya varias opciones y sigue siendo una vía alterna ante distintos problemas de falta de abastecimiento.
¿Cómo se puede purificar el agua de mar?
- Osmosis inversa - Se indica que este es el que más se utiliza en el mundo. Allí se realiza el pase del agua por una membrana, la cual toma las sales que tiene el agua de mar. Así pasa menos sal y el producto final tiene menos de este elemento.
- Evaporación relámpago - Aquí el agua se introduce bajo presión alta a una cámara, mientras que la presión baja permite gotas finas, donde algunas de ellas se convierten en vapor para condensarse y obtener el agua libre de sal.
- Destilación - Este proceso consiste en hervir el agua hasta su evaporación, y tal como en el proceso expuesto anteriormente, se condensa y así se obtiene agua dulce.
- Formación de hidratos - En esta opción se mezcla el agua con hidrocarburos con gases a presión alta y bajas temperaturas. El resultado se logra gracias a la formación de cristales sólidos que contienen las impurezas y sales del agua. Así se obtiene el agua dulce.
- Electrodiálisis - En esta opción basta con pasar corriente eléctrica sobre el agua, pero también a través de membranas, esto para separar las sales que tiene el agua de mar.
- Congelación - Primero se pulveriza en un sistema de refrigeración, esto a través de la baja presión. Así lo que se logra es la formación de cristales sobre la salmuera, las cuales dan como resultado agua dulce pues se separan.
@doctorwillisofficial Replying to @Joss ¿Qué es la desalinización de agua de mar? ¿Es la solución para la crisis de escasez de agua? Hablemos BIOQUIMICAMENTE. #hablemosbioquimicamente #tipsbioquimicos #drwillis #ciencia #bioquimica #aprendeentiktok #cienciaentiktok #ambiente #sustentabilidad #desalinizacion ♬ Mysterious and sad BGM(1120058) - S and N