Belinda se une a Toy Story 5: este será el personaje al que dará voz en la nueva película de Pixar

Belinda lo ha confirmado; la cantante será parte del elenco de doblaje de Toy Story 5, la esperada nueva entrega de Pixar que llegará a los cines el próximo 18 de junio. Lo mejor de todo es que ella le dará voz a LillyPad, la tableta electrónica que será la villana y una de las nuevas incorporaciones de la franquicia, la cual tendrá un papel clave en la historia. La noticia la dio a conocer ella misma desde las instalaciones de Disney Pixar y los fans no pueden con la emoción.

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¿Quién es LillyPad, el personaje de Belinda en Toy Story 5?

Todo apunta a que LilyPad será la villana principal de la película, por lo que se trata de uno de los personajes más importantes. Ella es una tableta muy moderna que Pixar pone para hablar sobre el creciente interés de los niños por tener este tipo de objetos. Es por eso que ella será la antagonista que enfrentará indirectamente a los juguetes clásicos que han acompañado a varias generaciones. Y es que, al igual que ocurre en la vida real, la llegada de un personaje como este implica el muy posible desplazamiento de Buzz y Jessie.

¿De qué tratará Toy Story 5?

Este filme explorará la actual competencia que existe entre los juguetes tradicionales y los dispositivos tecnológicos. Cada vez los niños pasan más y más tiempo frente a las pantallas y aquí los juguetes intentarán demostrar que aún tienen mucho que ofrecer a las infancias. Esta premisa permitirá a Pixar abordar temas profundos e importantes como la imaginación, la amistad y los cambios generacionales desde una perspectiva completamente nueva.

¿Quiénes forman parte del elenco latinoamericano?

La película no solo trae voces nuevas, también refuerza la nostalgia trayendo de regreso a Irán Castillo como Jessie, además de Arturo Mercado Jr. como Woody, José Luis Orozco como Buzz Lightyear y Arturo Mercado como Jam.