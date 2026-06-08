5 películas mexicanas sobre futbol que conquistaron generaciones y que ya habías olvidado

El futbol es mucho más que un deporte y es su presencia la que inspira a millones de personas en todo el mundo, no solo a cambiar hábitos, sino también a contar historias, y en México esto no es excepción. Ahora te contaremos sobre 5 películas mexicanas sobre futbol.

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El futbol ha dado vida a lagunas de películas más recordadas del cine mexicano, gracias a historias de superación, amistad, pasión por el deporte e historias que marcaron generaciones. Ahora te contamos sobre algunos filmes que han sabido permanecer dentro de la memoria colectiva de las personas.

5 filmes nacionales que hablan sobre futbol y que no debes perderte

El futbol ha inspirado algunas de las películas más entrañables del cine mexicano. Entre historias de superación, amistad, pasión por la cancha y momentos inolvidables, varias producciones lograron conquistar al público y convertirse en clásicos. Aunque algunas han quedado en el recuerdo, siguen siendo una excelente opción para revivir la emoción del deporte más popular del país.

Atlético San Pancho del 2001

Un clásico infantil que se ha ganado un lugar dentro de la historia del cine nacional. Esta película, dirigida por Gustavo Loza, cuenta la historia de un grupo de niños, perteneciente a un pueblo minero, que forman un equipo de futbol, el cual, contra todo pronóstico, logra llegar al torneo nacional más importante.

Los hijos de Venancio de 1944

Esta película contó con el exfutbolista Horacio Casarín como uno de los protagonistas, quien es uno de los 5 hijos del abarrotero interpretado por Joaquín Pardavé, con quien mantiene una tensa relación, pues mientras el joven quiere jugar con el Atlante, su padre lo quiere ver en el Club Asturias.

El futbolista fenómeno (¡Gol!) de 1978

Protagonizada por Adalberto Martínez “Resortes”, esta comedia cuenta la historia de un vendedor de cervezas dentro de un estadio, quien gracias a unos extraterrestres se convierte en un jugador prodigio y entrenador sobresaliente. La película sobresale por la participación de jugadores profesionales de aquel entonces del equipo Toluca

México 86 del 2026

Este filme inspirado en hechos reales narra con un tono de humor y sátira la sorprendente y hasta caótica carrera contrarreloj que vivió México para organizar la Copa del Mundo de 1986. El filme funciona de manera recopilatoria del México que buscaba estar listo para una contienda mundialista.

Ilusión Nacional del 2014

Este documental dirigido por Olallo Rubio busca construir la historia y profunda relación que existe entre los aficionados y la Selección Mexicana de Futbol. Es importante señalar que México cuenta con una de las aficiones más apasionadas y presentes de todo el mundo, quienes han encontrado en su selección un sabor agridulce sobre su desempeño a lo largo de los años.

Si quieres vivir la fiesta del deporte, no te pierdas las historias que han construido la pasión nacional con estos 5 filmes mexicanos inspirados en futbol.