Esto pasa con tu cuerpo si dejas de consumir sal de mesa

La salud es uno de los temas de los que más se advierte y aconseja en espacios profesionales y también en otros que no lo son. Por ello, es importante que las personas aprendan a cuidarse, pues consumir en exceso o incluso quitar aspectos como la sal de mesa… trae consecuencias a tu cuerpo. Por eso entérate lo que debes hacer para no afectarte en ningún sentido.

Noticias Jalisco del 1 de junio 2026

¿Por qué dejar la sal de mesa puede ser perjudicial para tu salud?

Aunque es cierto que algunas personas sufren por hipertensión y básicamente la sal de mesa es vista como una amenaza contra la salud cardiovascular, se advierte que ese tipo de decisiones siempre debe estar acompañada de la opinión profesional. Por eso, estos son los problemas que pueden surgir al tomar la decisión de cortar con la sal ya mencionada.

Riesgo de hiponatremia

El término de hiponatremia se utiliza para describir a los niveles peligrosamente bajos de sodio en la sangre. Esta es una condición que en los casos que se pone graves, puede desencadenar edema cerebral, convulsiones y se llegan a presentar incluso personas que terminan en un terrible estado de coma.

Contracción muscular y calambres

Para que los músculos se contraigan y se relajen de la manera adecuada, es requerido que el cuerpo administre un constante cambio de sodio y potasio. Eso significa que cuando el intercambio no sucede (pues incluso esto sirve para la salud del músculo cardíaco) llegan las arritmias, debilidad muscular y espasmos.

@nutrimaga Que pasa en tu cuerpo cuando dejas la sal y el azúcar? 👀 Te cuento todo‼️ La sal es esencial: regula la presión y equilibra los fluidos. Además, realza el sabor natural de los alimentos sin disfrazarlos. El azúcar, en cambio, no es un condimento… es un disfraz. Enmascara sabores y crea adicción al dulzor. Cuando eliminás el azúcar, afinás tu paladar y apreciás los sabores reales. Te animás a reducir el azúcar y descubrir nuevos sabores?☺️ ♬ sonido original - Nutricionista Magali Alvarenga

Pérdida del equilibrio de líquidos

Espacios como la Organización Mundial de Salud advierten que el sodio es el encargado de regular la cantidad de agua que entra y sale de las células. Sin ello el equilibrio osmótico se pierde y se puede provocar una deshidratación celular severa. O incluso también se presentan los malestares con retención de líquidos en los tejidos.

Fallas en el sistema nervioso

Las conexiones en las neuronas suceden gracias a los impulsos eléctricos generados por el sodio. Estas señales se interrumpen precisamente cuando hay deficiencia de este… por ello los expertos aseguran que se puede llegar a casos donde la severidad se manifiesta con letargo, confusión mental y debilidad extrema.