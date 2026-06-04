Esta es la razón por la que el agua de mar es azul

Aunque la convivencia con el mar o el océano es realmente natural y en ocasiones no se cuestionan cosas, la inquietud en la cabeza llega con preguntas que realmente parecen un básico… pero que no lo son. Por ello aquí se responde la típica pregunta de por qué el agua de mar es azul. Sí tiene relación con lo que has escuchado siempre, pero hay ciertos detalles para desarrollar a continuación.

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Cuando eres pequeño, te enseñan que el color del agua del mar es azul por el reflejo del cielo, sin embargo en días nublados las tonalidades turquesas del agua siguen presentes. Por eso muchos realmente se muestran confundidos en cómo funciona todo ese tema, pero paso a paso se resolverán las dudas.

Todo radica en que el Sol envía un alto espectro de energía electromagnética, pero solamente se ve una pequeña parte, misma que es la luz visible. Aunque otros tipos de radiación existen, no se perciben. En ese sentido, la luz blanca está compuesta por todos los colores del espectro visible, por ello se ven el resto de luces. Es decir, según la composición de cada material… se absorben o reflejan determinados colores.

En conclusión, el agua actúa como un filtro respecto a la luz blanca, ocultando algunos colores y permitiendo que se vean otros. El agua de mar es azul porque esta absorbe los colores amarillos, naranjas y rojos (longitudes de ondas largas) y deja visibles los azules (longitudes de ondas cortas). Sin embargo, la mayoría de los oceános son negros porque la luz no sobrepasa el impacto a más de 200 metros de profundidad.

¿De qué color es el agua?

De manera corta, se responde que el agua es transparente. Pero en el desarrollo de dicha situación se entiende que es un tema de volumen. Para que la dispersión de los rayos solares sea efectiva, la luz debe incidir sobre un cuerpo de agua de grandes dimensiones. Por eso cuando viertes agua en un vaso, se ve transparente.

Por ejemplo, en una playa de arena blanca, el agua es transparente en los primeros metros pegados a la orilla. Sin embargo, a mayor profundidad el azul se hace presente, en espacios donde ya no tocas el piso.