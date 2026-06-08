Revelan el primer tráiler de la NUEVA serie Scooby-Doo: Origins y los fans ya están divididos

Ya casi está de regreso el perro más fiel y cobarde de la televisión. Así es, hablamos de la nueva serie de Scooby-Doo, cuyo primer tráiler ya provocó un intenso debate entre los fans. Se trata de Scooby-Doo: Origins, la nueva producción que viene a ofrecer una famosa plataforma de streaming, la cual funcionará como una historia de origen para la pandilla de Misterios S.A. La serie nos mostrará cómo Shaggy, Velma, Daphne, Fred y Scooby se conocieron durante un campamento de verano y cómo fue que terminaron resolviendo misterios juntos. Este primer tráiler finalmente revela el aspecto de Scooby y los fans ya tienen opiniones bastante divididas al respecto.

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¿Qué revela el primer trailer de Scooby-Doo: Origins?

Este primer avance nos muestra el aspecto que tendrá el joven Scooby-Doo. En las imágenes tenemos un perrito gran danés color café con un aspecto demasiado realista. Otra revelación que hace el tráiler es que, en el lenguaje de la serie, es muy probable que de vez en cuando tengamos la perspectiva del cachorro, ya que se nos muestra un punto de vista de este, lo que sugiere que puede que este enfoque sea frecuente en la serie.

¿Por qué las opiniones están divididas?

Aunque muchos fans se han mostrado contentos en las redes sociales por lo bonito que luce el cachorro, muchos otros consideran que el hecho de haber considerado un perro tan realista para darle vida a Scooby-Doo es algo que deja en claro que la serie será un rotundo fracaso. Esto porque muchos fans consideran que parte de la magia de la historia es todo lo que este perro puede hacer y, al poner una versión realista para la serie, puede limitar varios aspectos que hacen de Scooby el temeroso y divertido can.

¿De qué trata la nueva serie de Scooby-Doo?

Esta producción apuesta por traernos a la pantalla el origen del grupo. La historia se desarrollará durante el último verano de los protagonistas en el Campamento Ruby-Spears, donde un extraño incidente relacionado con un supuesto asesinato sobrenatural los obligará a trabajar juntos por primera vez. La productora del proyecto ya ha descrito el proyecto como una reinterpretación moderna que busca presentar a los personajes a una nueva generación.

¿Cuándo se estrena Scooby-Doo: Origins?

La nueva serie de Scooby-Doo: Origins no tiene fecha oficial de estreno. Sin embargo, se sabe que se tiene previsto que se estrene en algún punto de 2027.

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