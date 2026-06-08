Top 5 de películas de futbol que debes ver antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Recuerda que, 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM serán transmitidos por Azteca 7; y antes de que inicie la justa veraniega más importante de cada 4 años, aquí te diremos cuál es el top 5 de películas de futbol que debes ver antes de que comience de manera formal el jueves 11 de junio cuando México reciba en el Estadio de la Ciudad de México a su similar de Sudáfrica.

Te puede interesar: OFICIAL: Super Campeones llega a la pantalla de Azteca 7: fecha exacta de su estreno y dónde verlo totalmente gratis online

7 películas entretenidas de futbol para ver antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Goal 1

Otra cinta que no podemos dejar a un lado es la de Goal 1 protagonizada por Kuno Becker, el actor mexicano encarna a Santiago Núñez, un jugador que cruza la frontera para vivir el sueño americano a lado de su abuela, hermano y padre; los fines de semana juega y cuenta con un gran talento, es por ello que llama la atención de un visor que viene de Inglaterra; descubre la travesía de este delantero que vivirá el sueño de todo niño en el futbol de la Premier League.

Goal 2

Siguiendo la historia de Santiago Núñez, Goal 2 es la secuela de la primera cinta, el joven delantero deslumbra en el Newcastle y eso lo lleva a que el Real Madrid de la era de los Galácticos lo fiche, de hecho, en esta proyección se verán a grandes estrellas de la Casa Blanca como: Raúl, Zidane, David Beckham, Guti, Roberto Carlos y Ronaldo.

Rudo y Cursi del 2008

Sin duda alguna, una de las películas de futbol que debes ver antes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ es la de Rudo y Cursi. Con dos grandes actores como Gael García y Diego Luna, esta cinta es una joya del cine mexicano. La trama se centra en dos hermanos que trabajan en un plantón de plátanos, pero son descubiertos.

Diego Luna es el portero apodado Rudo, y Gael García es Cursi, un enamorado delantero, ambos logran consolidarse en primera división, pero sus malas decisiones y el destino les meterán un autogol en sus vidas.

Hooligans

Aunque esta película no se centra directamente en un jugador de futbol sí abarca un tema bastante controversial, las porras allá en Inglaterra son llamados como Hooligans. En esta cinta se cuenta la historia de un joven chico que es expulsado de Harvard de manera injusta y es mandado a una ciudad donde los hinchas del West Ham United le harán vivir la verdadera adrenalina de las peleas callejeras.

El Nuevo Entrenador

El mundo del futbol no sólo se trata de talento y de golazos, también esta latente la estrategia y la táctica; esta película británica nos cuenta la historia verídica de un polémico director técnico llamado Brian Clough, quien vive un desastroso lapso de 44 días al dirigir el Leeds United en 1974.

