Se aproxima Eclipse que no se verá de nuevo hasta dentro de 150 años, ¿será visible desde México?

Uno de los fenómenos astrológicos más impresionantes está por suceder, y además no se volverá a repetir hasta dentro de 150 años, algo que ni tú ni yo vamos a alcanzar a presenciar. Sí, estamos hablando de un Eclipse Total Solar, el cual está previsto para que suceda el 02 de agosto del 2027, y tal vez parezca apresurado pero el tiempo vuela y las expectativas y preparativos para contemplar este fenómeno ya están iniciando.

¿En qué lugares se verá el eclipse total solar del 2027?

De acuerdo a la información que se ha dado a conocer a través de la NASA, este eclipse único en el siglo se podrá ver de manera total en lugares bastante privilegiados como:



Sur de España

Norte de África

Arabia Saudita

Yemen

¿Qué es lo que verán las personas que viven en esas zonas? Oscuridad total, será como si el día fuera interrumpido súbitamente por un total de 6 minutos y 23 segundos de oscuridad.

Gracias a la duración y a que se trata de un eclipse total el fenómeno se ha convertido ya en uno de los eventos más esperados por todos aquellos aficionados y profesionales a observar el cielo y lo que alcanzamos a ver del Universo con los potentes telescopios.

¿Podrá verse en México? La respuesta es un poco complicada, sí se verá en México pero no de forma total, de este lado del mundo solo conoceremos una versión muy parcial del eclipse, sin tener la oscuridad total de este.

¿Cómo puede verse correctamente un eclipse solar?

Ver un eclipse solar es cosa seria, y deben tenerse en cuenta muchas precauciones que, si no se llevan al pie de la letra, podrían resultar en momentos fatales.

