Los amantes del mar disfrutan estar allí y conocer todo lo que pasa en él. Sin embargo, una de las cosas que muchos temen es el riesgo que existe alrededor de los ataques o daño que pueden ejercer algunos animales. En ese sentido, se ha hablado históricamente de algunas especies, sin embargo pocos conocen realmente cuáles son los seres que resultan un riesgo para el ser humano.

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¿Cuál es el animal del mar que más personas mata al año?

Algunos han creído siempre (gracias a las películas de Hollywood) que los tiburones son ampliamente peligrosos para los que gustan de las travesías en los mares. Sin embargo, son muy escasos los casos de muerte de humanos por estas especies. Incluso, en años recientes se ha hablado de la mantarraya, sin embargo el animal marino que más gente asesina es una medusa.

La medusa de la que se habla se denomina la Avispa Marina. Este animal es una cubomedusa que generalmente utiliza su veneno para aturdir o matar en el momento a sus presas. Generalmente se alimenta de peces o camarones, que no tienen oportunidad de pelear o dañar los tentáculos de esta medusa.

Sin embargo, la mala suerte que han tenido los humanos que se la encuentran llega al enfrentarse a su veneno, que tiene toxinas que atacan directamente células cutáneas, corazón y sistema nervioso. Fuentes como National Geographic, las víctimas humanas entran directamente en shock o mueren tratando de llegar a la orilla por el inmenso dolor que genera la picadura.

¿Cuántas personas mata la avispa marina en el mar al año?

Dado que este animal va creciendo en letalidad mientras se hace adulto, se calcula que mata entre 20 y más de 100 personas por año. Aunque su hábitat natural se encuentra en Australia, se indica que Filipinas ha registrado la mayoría de las muertes (entre 20 y 40) según algunas estadísticas. Si alguna avispa marina te pica, podrías morir en menos de 3 minutos.

Si tienes la suerte de sobrevivir, hay testimonios de personas que continúan con dolores severos durante algunas semanas. Además se genera una cicatriz evidente en la zona del daño. En Australia se recomienda ir al mar con un traje de neopreno y tienen un tratamiento de vinagre y suero antiofídico que puede ser clave para evitar la muerte… aplicándose de manera inmediata.