¿Cuál es el punto del mar más lejano de la costa?

Dicen que la curiosidad mató al gato, pero sin ella no hay manera de replantearse cómo funciona en el universo y qué hay detrás de espacios que parecen inalcanzables. Y es que así es este punto en la Tierra donde las condiciones para permanecer ahí son imposibles de gestionar por el humano Por eso, es necesario que te embarques y viajes allí… aunque sea por medios digitales. Conoce el Punto Nemo, el lugar más lejano donde se puede llegar por mar.

¿Qué es el Punto Nemo, el lugar del mar más alejado desde la costa?

En ocasiones esto parece de película, pero existe en la realidad. Obviamente las condiciones son bastante duras, pero es posible verlo. El Punto Nemo es un espacio de la Tierra a 2000 kilómetros de cualquier continente, en medio de aguas heladas, esto en el Océano Pacífico. Incluso, se le ha indicado como el cementerio de naves espaciales.

El lugar más lejano de la Tierra también es conocido entre la comunidad científica como el polo de inaccesibilidad, pero tiene el nombre popular de Punto Nemo por el famoso capitán de un submarino en la historia de ficción de Julio Verne. Y para ser exactos, se encuentra a 2688 kilómetros de algún punto costero.

Este punto fue calculado por un ingeniero croata llamado Hrvoje Lukatela en 1993, esto gracias a programas informáticos y satélites GPS. Pero lo que se indica es que en este punto es prácticamente imposible que la vida subsista. Las circunstancias así porque las corrientes oceánicas impiden que los nutrientes lleguen a la superficie.

¿Por qué el lugar más lejano de la Tierra es llamado el cementerio de naves espaciales?

Pese a que son poquísimos los barcos que navegan por esas rutas, son utilizados por diferentes agencias espaciales internacionales para tirar sus desechos de naves o demás cuestiones inservibles. Y es que cuando satélites o demás artefactos que están en el espacio se vuelven inservibles, existe un riesgo de que caigan, por ello prefieren mandarlos a lo más profundo del mar.

Se calcula que alrededor de 260 naves espaciales se hundieron allí en el último medio siglo. Mientras que la NASA está pensando en dejar allí la actual Estación Espacial Internacional o hacer que se destruya en la atmósfera. Pero siguen en la meditación de ello para actuar en 2031.