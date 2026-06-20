¿Cuál es el naufragio más largo del que se tenga registro?

Colocándose en un aspecto algo distinto dentro de la información del universo y del mar, se llega a la historia de un hombre llamado Salvador Alvarenga. Este pescador salvadoreño duró más de un año en mar abierto en un caso que sacudió al mundo al entender todo lo vivido en ese tiempo donde sobrevivió como pudo. Conoce la historia del naufragio más extenso del que se tenga registro.

¿Cuál es la historia del naufragio de Salvador Alvarenga?

Este hombre vivió el horror al salir como su día lo indicaba a pescar tiburones en las costas mexicanas. En ese 2012 lo acompañó un joven llamado Ezequiel Córdoba, quien se aventuró de último momento ante la ausencia del acompañante del Salvador… Ray. Lamentablemente una fuerte tormenta dejó sin opciones de vuelta a la lancha de 7 metros y a estos dos sujetos, que quedaron en medio del Océano Pacífico.

Se indica en medios internacionales que las declaraciones de Salvador Alvarenga aseguran que los primeros días fueron los más duros. En su barquito solamente tenían una hielera, provisiones que se acabaron rápidamente y su dieta se basó en el agua que lograban recolectar con la lluvia, peces que lograban atrapar, gaviotas y tortugas.

Con el paso de las semanas, Ezequiel Córdoba fue condenado por comer carne de ave en mal estado. Eso le enfermó y aunque peleó por su vida, falleció. Se indica que fueron 4 semanas las que duró en el naufragio y tras empezar a descomponerse, Salvador decidió lanzar su cuerpo al mar… aunque quería darle su cuerpo a la madre del muchacho.

¿Cómo volvió Salvador Alvarenga de su naufragio?

Después de tomar su propia orina y sobrevivir a la sed tomando sangre de animales como la tortuga, el 30 de enero de 2014 (438 días después de iniciado el naufragio) vio tierra a la vista. Allí remó contracorriente, su barca volcó y nadó hasta la orilla para desmayarse al momento de tocar tierra firme. Y cuando despertó escuchó que dos mujeres hablaban un lenguaje que no conocía, pues llegó a las Islas Marshall a 10, 000 kilómetros de México.

Incluso, en un momento determinado, la familia de su compañero lo demandó y acusó de canibalismo. Le pidieron un millón de dólares como indemnización, mientras él argumentó lo ocurrido con la enfermedad que acabó con la vida de Ezequiel y la inevitable decisión de lanzarlo al mar.