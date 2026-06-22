¿Cuál es el planeta más lejano a la Tierra y cuáles son sus características?

Hay misterios acerca del universo que muy probablemente nunca se resuelvan, sin embargo existen algunos datos que permiten dimensionar un poco la inmensidad del universo. Por ello se debe empezar con las preguntas básicas, que en este caso es conocer cuál es el planeta más lejano de la Tierra y a cuánto se encuentra de él. He aquí todos los detalles.

¿Cuál es el planeta más lejano de la Tierra?

Tal como cuando de niño aprendes muchos datos sobre distintos temas, en esta ocasión es necesario recordar que Neptuno es el planeta más alejado de la Tierra. Hasta el 2006 ese era Plutón, pero se indicó que este no tenía los requisitos necesarios para seguir llamándolo planeta. Por ello, es buena idea entender todo lo que existe de datos curiosos acerca de este planeta.

Para responder la pregunta inmediata, se debe indicar que Neptuno se encuentra a 30 veces más de lo que el Sol está cercano a la Tierra. Es decir, más de 30 veces la unidad astronómica numerada en 149. 597. 870. 7… lo cual lo convierte en un viaje imposible para el ser humano en la actualidad.

Además, se indica que Neptuno (para seguir haciendo un comparativo) tarda 165 años de la Tierra en darla la vuelta al astro rey. Y si eso no era lo suficientemente impresionante, las condiciones en dicho planeta son tan extremas, que vive en total oscuridad… además de alcanzar temperaturas de -214 grados centígrados. Algo de las consecuencias de estar tan lejos del Sol.

¿Qué más se sabe sobre Neptuno y su relación con la Tierra?

Justamente por lo largo que resulta su viaje alrededor del Sol (165 años), se indica que las estaciones duran cerca de 40 años. El núcleo de este planeta es de 1.5 el tamaño de la Tierra, el cual forma cerca del 45% de la masa del planeta. Se indica que está conformado (su núcleo) de agua, hielo y roca de silicato. Y es inhabitable para la vida en general, pues parece que el resto del planeta se compone de un océano caliente bajo presión de hielo de agua, amoniaco y metano… rodeado por una capa de nubes.

Mientras que en la superficie del planeta se alcanzan vientos de hasta 1931 kilómetros por hora, lo cual sobrepasa la barrera del sonido. Este viento es cinco veces más rápido que los fenómenos terrestres presentados históricamente. Y aunque existe la esperanza de seguir investigando sobre Neptuno, solamente la Voyager 2 (nave espacial) alcanzó estos territorios.