¿Cuánto tardarías en llegar al Sol?

La imaginación es una de las armas más poderosas que tiene el ser humano, por ello este ejercicio se vuelve bastante interesante para todos. Y es que sabiendo que la llegada al Sol es una situación inalcanzable, aún así vale la pena entender la distancia que hay con la Tierra y factores que se deberían tomar para un hipotético viaje.

¿Cuánto tiempo tardarías en llegar al Sol?

Para empezar, se debe establecer que la distancia no siempre es la misma, culpa del Sol por su órbita elíptica. Aunque la unidad astronómica es la medida utilizada, misma que marca 149. 597. 870. 7 como distancia entre la Tierra y el astro rey, puede alcanzar 152.097.701 en su punto más alejado.

Ahora, tomando en cuenta la velocidad de un satélite y que este mantuviera una velocidad constante de 28, 000 kilómetros por hora, se calculan cerca de 233 días de un viaje constante y sin detenerse para alcanzar los 150.000.000 kilómetros de distancia. Pero los obstáculos en el espacio son varios, tales como la reducción de velocidad al acercarse al destino o la propia atracción terrestre.

Mientras que la velocidad más alta registrada de un vehículo espacial fue la de la Misión Apolo 10, donde se logró viajar a cerca de 40, 000 kilómetros por hora. Para ello, se necesitaría un mantenimiento de ritmo para hacer 3750 horas o lo mismo que 156 días. Pero allí también sería ignorando situaciones como la atracción gravitatoria de otros cuerpos celestes.

¿Qué otras referencias hay para viajar de la Tierra al Sol?

Entonces, manteniéndose en el modo donde el viaje hacia el Sol es posible, este tiempo necesitarías para trasladarte en diferentes vehículos de uso común del ser humano.