¿Cuál es la profundidad máxima a la que ha llegado el hombre en el mar?

El océano es un espacio que resulta imponente en sobremanera, pues es inmenso y muy profundo. Ante eso, el ser humano se encuentra limitado por aspectos naturales que le impiden investigar más allá de lo que le gustaría. Y tomando en cuenta todos los esfuerzos, he aquí el límite al que el hombre logró bajar en el mar.

¿Cuántos metros ha bajado el hombre hacia lo profundo del mar?

Según los registros científicos, el ser humano solamente exploró hasta el momento el 5% del mar. Eso significa que básicamente no se conoce nada de un espacio sumamente místico. Y cuando se dice que no se ha explorado mucho, se refiere a todo lo que no tiene alcance al momento. Sin embargo, los avances que se han hecho son dignos de admirar.

Aunque incluso se llegó al espacio, en cuanto al océano, solamente se logró bajar una distancia de 10, 911 en la Fosa de las Marianas. Esta hazaña se logró a bordo de un submarino llamado Trieste. La fosa mencionada es el punto más profundo conocido de los océanos y en dicho trayecto tardaron cerca de 5 horas. Se reporta que a los 9000 metros una ventana comenzó con problemas.

Don Walsh y Jacques Piccard son los hombres que consiguieron dicha hazaña, quedándose 20 minutos en la fosa, para después ascender con algo de urgencia. Allí reportaron que vieron a peces nadando, lo que avala la teoría de que para ciertas especies es normal estar a esas profundidades… recordando que el fondo del océano se calcula con 10, 994 metros de profundidad.

¿Por qué el ser humano no puede bajar tanto en el mar?

Los 10, 000 metros o más solamente son posibles con un submarino, pues el récord de un buceador es el del egipcio Ahmed Gabr, quien alcanzó los 335 metros en 2014. Para el ser humano es imposible bajar a más distancia pues la presión se vuelve insoportable y la luz desaparece por completo. Básicamente es como si una manada de animales enormes pasara por encima de ti y murieras al instante.