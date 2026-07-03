¿Cuánto cuesta viajar al espacio de manera exprés?

Si se tuviera la posibilidad de viajar al pasado y se tuviera una conversación con las personas, el hablar de viajes a las estrellas sería catalogado como una total locura. Pero en pleno 2026, el debate alrededor de viajar al espacio va respecto a si se deberían hacer o no. Sin embargo, si sueñas con ir más allá de la atmósfera terrestre… esto debes invertir para pagar tu lugar en una de estas travesías.

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¿Cuánto cuestan los viajes al espacio?

Fue en el 2025 donde las redes sociales estallaron al ver que un par de empresas estaban ofreciendo (y ejecutaron) viajes al espacio. En ese momento todo fue muy viral porque entre los primeros viajeros estaba Katy Perry. Sin embargo, el asombro también llegó cuando se supieron los precios por esta aventura, los cuales rondan entre 200, 000 y 450, 000 dólares.

En el inicio de este tipo de negocios se ofrecían dos tipos de viajes. El primero habla de Viajes Suborbitales, donde se alcanza el borde del espacio y experimentar la ingravidez por unos minutos… esto para volver a la Tierra. Mientras que los Viajes Orbitales son misiones para turistas en una órbita cercana a la Tierra, ofreciendo vistas panorámicas y viajes más largos. Aquí los precios rondarían los 20 o 25 millones de dólares.

Por eso, un par de empresas (Space Perspective y World View) salieron a la pelea espacial con la intención de hacer más accesible este tipo de experiencias. Aunque aquí el tema radica en la oportunidad de viajar en un globo hasta la estratósfera con precios que rondan entre los 25 y 50, 000 dólares.

¿Por qué cuestan tanto los viajes al espacio?

Claramente la inversión para lograr viajes al espacio requiere de una rentabilidad que permita un negocio próspero. Y algunos aspectos resultan hasta obvios del por qué los precios son tan impactantes, pero dichas cantidades de miles o millones de dólares varían según la altitud alcanzada, servicios extras ofrecidos y duración o tipos de viajes.

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Tras dicho hito logrado hace unos cuantos meses, el objetivo de muchos radica en lograr viajes más accesibles. Sin embargo, pensar que esto es posible sigue causando debates alrededor del tema ecológico, por las grandes cantidades de elementos que se lanzan a la atmósfera. Pero… esto sigue su cauce y en un futuro llegar al espacio muy probablemente será tan normal como viajar a otro país.