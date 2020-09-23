Tom Cruise ya tiene fecha para viajar al espacio y grabar su película fuera del planeta Tierra.

Luego de que hace unos meses se diera a conocer que el actor Tom Cruise estaba listo para ser el primero en rodar una película en el espacio, al parecer todo se podrá convertir en una realidad en poco tiempo.

De acuerdo con información recién dada a conocer sobre el tema, el actor estadounidense y el director Doug Liman viajarían al espacio exterior en octubre del próximo año, a fin de dar comienzo a los trabajos de su ambicioso proyecto.

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Esta información fue confirmada luego de que el Space Shuttle Almanac informó a través de su cuenta de Twitter que ambos personajes se montarán en una misión turística al espacio dentro de casi un año.

De hacer efectiva esta posibilidad, se estaría concretando el plan de llevar a cabo el primer rodaje en la historia de una película fuera del planeta Tierra, que desde hace tiempo han traído entre manos Universal Pictures, Elon Musk y la NASA.

Hasta ahora, no se han dado muchos detalles del plan de trabajo y de las implicaciones que significa una producción de esta magnitud; sin embargo, tanto Tom Cruise como sus compañeros, estarán marcando un parteaguas en la manera de filmar cine.

Tom Cruise es reconocido por ser un actor destacado en cintas de acción, que han marcado a varias generaciones.

También resalta que el cineasta Doug Liman, quien al parecer estará al frente de la película, ya ha trabajado con Cruise en las cintas Edge of Tomorrow y American Made.

Recordemos que desde el pasado mes de mayo la NASA confirmó que participará en el rodaje de una película en el espacio exterior en colaboración con Tom Cruise y Elon Musk, a bordo de la Estación Espacial Internacional.

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