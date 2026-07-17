¿Cuántos planetas del espacio son habitables?

Uno de los rubros que más ha interesado tanto a gobiernos como a científicos en los años recientes es el de los planetas habitables que pudieran existir en el universo. Aunque se habla de aprovechamiento de recursos naturales, ¿la ciencia podría incluso indicar que el ser humano pueda encontrar un nuevo hogar? Esto se sabe de esta búsqueda en el amplio espacio exterior.

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¿Qué es un planeta habitable y cuántos se han descubierto?

Se indica de manera concisa, que los planetas habitables son aquellos que cumplen con los requisitos de las condiciones geofísicas y ambientales necesarias para sustentar agua líquida en la superficie. En ese sentido, son la vida tal como se conoce en la Tierra. Por ello, cumpliendo con esas características se tienen alrededor de 60 descubrimientos hasta el momento.

Justamente estos exoplanetas (planetas fuera del sistema solar de la Tierra que orbitan alrededor de una estrella distinta al Sol) se encuentran en zonas habitables de sus estrellas. Es decir, a la distancia puntual para mantener agua líquida, la cual es esencial para la existencia de vida. Las nuevas investigaciones han permitido incluso conocer cómo es que planetas rocosos como este, adquirieron agua y por lo tanto se convirtieron en habitables.

¿Por qué el agua es un elemento vital para pensar en planetas habitables?

Justamente las nuevas investigaciones están concluyendo que la formación de agua puede ser más común de lo que se pensaba en ciertos sistemas planetarios, no como una regla exclusiva de la Tierra. Por ello, incluso se empieza a cuestionar mucho de lo dicho hasta ahora acerca de la historia del planeta en el que se vive, pues este escenario propone que la existencia de agua en planetas rocosos puede ser consecuencia de su evolución geológica… y no de un aspecto del azar.

En parte de las conclusiones a las que se están llegando, según la Universidad de Murcia en España, de nueva cuenta se avanza hacia una reconfiguración de la narrativa sobre la habitabilidad planetaria. Y es que los mundos con atmósferas densas y océanos de magma que se consideraban demasiado extremos… hoy se entiendencon la probable capacidad de ser cunas de agua. Con esto, están dados los contextos para pensar en planetas habitables.