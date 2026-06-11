Estas son las probabilidades de que un meteorito destruya la Tierra

Pese a que constantemente se plantea en diversos espacios artísticos como novelas o películas, la realidad es que los acercamientos científicos hablan de una posibilidad menor de que un meteorito acabe con la Tierra. Por eso es necesario escuchar la voz de los expertos. Esto se sabe sobre los elementos espaciales cayendo en este planeta.

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¿Un asteroide y un meteorito son lo mismo?

Un primer comentario que valdría la pena aclarar es sobre el significado de un meteorito y el de un asteroide. Justamente los científicos te hablan del estudio de los asteroides, pensando en un posible acercamiento a la Tierra. Estos son cuerpos metálicos o rocosos que se encuentran alrededor del Sol. Y un meteorito es una proporción menor o un pedazo de asteroide.

¿Es posible que un meteorito acabe con la Tierra?

Entendidos los términos, se indica que si un asteroide tiene bajísimas probabilidades de acabar con el planeta, un meteorito mucho menos. Sin embargo, el testimonio más reciente ocurrido en Rusia en 2013 recuerda que el universo es vasto y lleno de situaciones que son desconocidas y hasta peligrosas contra la existencia misma.

Expertos argumentan que el planeta recibe al menos 44 toneladas de restos meteóricos al día. Sin embargo, la mayoría de dichas circunstancias terminan quemadas en la atmósfera. Por ello se anima a ser serios en la propagación de información, pues realmente es casi imposible que ocurra una catástrofe como la planteada a continuación.

Según el profesor de física y astronomía de la Universidad de Western en Ontario, al menos en los próximos 100 años no existen riesgos del impacto de algún asteroide que produzca verdadero peligro a la vida misma como se conoce.

¿Algún meteorito ha matado personas en la historia?

En las estimaciones científicas se asegura que asteroides de 140 metros de diámetro impactan la tierra cada 1000 años. Mientras que otros más grandes, que rondan un kilómetro de diámetro, aparecen cada 700, 000 años. Por eso, es un fenómeno bajísimo de vivir, según los datos de diversos estudios de dicha materia.

Lo explicado por algunas fuentes, asegura que el asteroide que acabó con los dinosaurios tenía un diámetro de 10 a 15 kilómetros. Este tipo de fenómenos espaciales llegaría a la tierra (junto con su respectivo meteorito) una vez cada 100 millones de años.