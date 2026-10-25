Elegir entre PlayStation Plus y Xbox Game Pass puede marcar la diferencia para quienes buscan disfrutar de una amplia variedad de videojuegos sin comprarlos individualmente. Ambos servicios ofrecen catálogos digitales, opciones para jugar en línea y beneficios adicionales, pero sus planes tienen diferencias importantes que conviene conocer antes de pagar una suscripción. Mientras Sony apuesta por distintos niveles que incluyen juegos de PS4 y PS5, títulos clásicos y descuentos, Microsoft destaca por ofrecer determinados estrenos desde el primer día en los planes que cuentan con este beneficio. El precio, la plataforma que utilizas y los videojuegos que te interesan son factores clave para decidir cuál se adapta mejor a tu presupuesto.

PlayStation Plus: cuánto cuesta cada plan y qué beneficios ofrece

PlayStation Plus vs. Xbox Game Pass: diferencias entre planes, beneficios y catálogos|Pinterest

El servicio de PlayStation Plus cuenta con tres niveles de suscripción que ofrecen diferentes ventajas para los usuarios de las consolas de Sony. Desde el acceso al multijugador en línea hasta una biblioteca de cientos de títulos, cada modalidad está pensada para distintas necesidades.



Essential: aproximadamente $139 MXN al mes. Incluye multijugador en línea, juegos mensuales para añadir a la biblioteca mientras la suscripción esté vigente y descuentos exclusivos.

aproximadamente $139 MXN al mes. Incluye multijugador en línea, juegos mensuales para añadir a la biblioteca mientras la suscripción esté vigente y descuentos exclusivos. Extra: aproximadamente $209 MXN al mes. Ofrece los beneficios de Essential y acceso a un catálogo de cientos de juegos de PS4 y PS5 para descargar, además de títulos de Ubisoft+ Classics incluidos según las condiciones del servicio.

aproximadamente $209 MXN al mes. Ofrece los beneficios de Essential y acceso a un catálogo de cientos de juegos de PS4 y PS5 para descargar, además de títulos de Ubisoft+ Classics incluidos según las condiciones del servicio. Deluxe: aproximadamente $239 MXN al mes. Añade juegos clásicos de generaciones anteriores, como PS1, PS2 y PSP, así como pruebas de determinados títulos por tiempo limitado.

Una de las principales ventajas de PlayStation Plus es que permite descubrir diferentes videojuegos sin tener que comprarlos por separado. Sin embargo, el catálogo cambia con el tiempo y algunos títulos pueden dejar de estar disponibles. Otro punto importante es que el servicio no incluye, de manera general, todos los grandes estrenos de PlayStation desde su fecha de lanzamiento. Por ello, puede resultar más atractivo para quienes prefieren explorar un catálogo amplio en lugar de jugar cada novedad desde el primer día.

Xbox Game Pass: precios y ventajas de sus suscripciones

PlayStation Plus vs. Xbox Game Pass: diferencias entre planes, beneficios y catálogos|Pinterest

Xbox Game Pass es una alternativa para quienes juegan en las consolas Xbox o en PC y buscan acceder a numerosos títulos mediante una cuota mensual. Dependiendo de la modalidad contratada, también ofrece beneficios adicionales, como el juego en la nube y el acceso a catálogos ampliados.



Planes de consola o PC: aproximadamente $149 MXN al mes. Permiten acceder a juegos en la plataforma correspondiente, aunque el catálogo y los beneficios varían según el plan.

aproximadamente $149 MXN al mes. Permiten acceder a juegos en la plataforma correspondiente, aunque el catálogo y los beneficios varían según el plan. Ultimate: aproximadamente $229 MXN al mes. Combina beneficios para consola y PC, incluye juego en la nube en dispositivos compatibles y ofrece acceso a un catálogo ampliado. También contempla EA Play y multijugador en línea de consola, de acuerdo con las condiciones vigentes.

La principal ventaja de Xbox Game Pass es que determinados lanzamientos de Xbox llegan al servicio desde el primer día. Esto puede representar un ahorro para quienes suelen jugar las novedades de las franquicias participantes y prefieren no comprar cada título por separado. No obstante, es importante revisar qué juegos incluye cada modalidad, ya que los beneficios no son idénticos en todos los planes. Además, los títulos disponibles pueden entrar y salir del catálogo, por lo que un videojuego que hoy forma parte de la suscripción podría dejar de estarlo más adelante.

¿Cuál conviene más por su precio: PlayStation Plus o Xbox Game Pass?

PlayStation Plus vs. Xbox Game Pass: diferencias entre planes, beneficios y catálogos|Canva

La respuesta depende de cómo juegas y de los beneficios que realmente aprovecharías. Aunque los precios pueden parecer similares, cada servicio ofrece ventajas diferentes.

PlayStation Plus puede convenirte si tienes una PS4 o PS5 y buscas una biblioteca amplia de juegos, descuentos y títulos clásicos. El plan Essential puede ser suficiente si principalmente necesitas jugar en línea, mientras que Extra y Deluxe ofrecen más opciones para quienes desean explorar otros títulos.

Xbox Game Pass puede ser una mejor alternativa si juegas en Xbox o PC y te interesa acceder a determinados estrenos desde el primer día. Su modalidad Ultimate también puede resultar atractiva si quieres combinar plataformas y aprovechar el juego en la nube en dispositivos compatibles.